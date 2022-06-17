泰国加强管控 只允许20岁以上者接触大麻及产品

（曼谷综合电）泰国大麻合法化后引发滥用担忧，泰国政府决定加强管控，制定新条例只允许20岁以上的成人接触大麻及大麻产品。

泰国副首相兼卫生部长阿努廷昨天（6月16日）签署条例，将大麻和工业大麻（hemp，俗称火麻）列为受管控植物。除非获得医生许可，20岁以下者均不能拥有或使用大麻。新条例也限制或禁止在公共场所使用大麻，并控制食品中的大麻分量。阿努廷说，新条例将成为官员控制和防止滥用大麻的工具。

泰国在2018年允许大麻作医疗用途。今年6月9日起，泰国政府将大麻和工业大麻从第五级管制毒品名单中去除，并进一步扩大大麻合法用途，包括允许种植大麻和在食品饮料中使用指定大麻成分，但吸食大麻仍属违法。

大麻合法化后，泰国企业和公众抢着种植和开发产品，但缺乏严格管控，许多专家担心泰国会出现滥用问题。首都曼谷本周就有四名男子包括两名学生，因为服用过量大麻而送院治疗。

泰国教育部计划颁布命令，让全国学校成为无大麻区。基础教育委员会办公室也将指示教育服务区办公室严格控制大麻的使用，并制定食品和饮料中可含有大麻的标准。

曼谷下令市内所有学校成为无大麻区

教育部还须与卫生部进一步探讨服用大麻或在食品饮料中使用指定大麻成分的利与弊，才能制定相关的管制措施。不过，曼谷市政府已先行一步，下令市内所有学校成为无大麻区，并禁止校园内出售任何加入大麻成分的食品饮料及制成品。

曼谷市长查猜说，他无意妨碍政府的政策，但他有责任确保公众的健康与安全。他以前不久一名泰国男子服用大麻后死于心力衰竭为例指出，他不反对政府将大麻合法化，但曼谷市政府必须为任何可能发生的医疗后果做好准备。

泰国卫生部常务秘书基亚蒂蓬说，卫生部将加快发布预防措施，以遏制滥用。由于“大麻和工业大麻法案”尚未正式通过，政府可能会实施更多与卫生部相关的法规。

基亚蒂蓬说：“虽然大麻已从毒品管制名单中去除，但我们仍须加以控制。我们已经发布通知，限制人们服用大麻，因为这可能影响他们的心理健康。”