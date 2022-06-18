数百马国律师吉隆坡游行 抗议反贪会调查一马案上诉庭法官

（吉隆坡综合讯）马来西亚数百名律师昨天在首都吉隆坡举行集会，抗议反贪污委员对在SRC案件中将前首相纳吉定罪的上诉庭法官展开调查，认为此举妨碍司法独立。马国警方阻止集会者游行，并将传召出席的人士录供。

数百名律师响应马国律师公会的号召，在吉隆坡的默布草场参与“司法独立之行”集会。马国前总检察长汤米托马斯、律师公会前主席安美嘉及多名国会议员到场支持。

这场集会主要是抗议反贪会对上诉庭法官纳兹兰展开调查。今年初，博客拉惹柏特拉爆料指纳兹兰的户头有一笔疑似来自一马公司案通缉犯刘特佐的100万令吉（约31万新元）。反贪会在纳兹兰报警自清的情况下，对他开档调查。此举被认为有破坏司法独立之嫌。

纳兹兰是纳吉挪用一马公司前子公司SRC国际4200万令吉案的承审法官。2020年7月，他裁定纳吉刑事失信、洗钱及滥权等七项罪名成立，判处纳吉入狱12年及罚款2亿1000万令吉。纳兹兰当时是吉隆坡高庭法官。纳吉不服所判提出上诉。

集会期间，马国警方派出大批警员在吉隆坡市中心驻守。当集会者要从默布草场游行至国会大厦时，遭到警方阻拦。警方更一度出动镇暴队支援，导致现场气氛陷入紧张。

在场的律师公会主席谢依琳重申集会者不会闹事，她说：“我们不会把这里变成马戏团，若他们阻止游行，我们作为律师会知道怎么做。”

不过，警方坚持不放行。掌管国会及法律事务的首相署副部长玛丝艾米雅蒂到场接过律师公会提呈的备忘录后，集会和平解散。

谢依琳说，律师公会提呈的备忘录有四大诉求：促请政府捍卫司法独立、维护公众对司法系统的信心、谴责反贪会的行动，以及要求立法改革。

上百名律师响应号召 沙巴亚庇举行和平游行

另一方面，东马沙巴也有上百名律师响应律师公会的号召，在亚庇举行和平游行。

吉隆坡金马警区主任诺德汉昨天发文告说，警方将援引《和平集会法令》等三项法律条文，调查参与集会的律师是否有违反相关的标准作业程序。

警方估计有约220人出席了集会，并将尽快传召所有参与集会的人士到警局录口供。

谢依琳说，律师公会接下来将收集与集会相关的证据，包括照片和视频片段等，以应对警方的法律挑战。