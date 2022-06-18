户外不强制戴口罩 娱乐场所延长营业时间 旅客入境泰国下月起无须申请通行证

泰国政府宣布，从7月1日起，外国旅客入境前不再须要申请“泰国通行证”。当局也不再强制公众在户外戴口罩，同时允许77区的娱乐场所延长营业时间。

（曼谷综合讯）泰国政府宣布从7月1日起进一步放宽冠病防疫限制，包括终止境外旅客入境前须提前申请通行证，解除强制戴口罩令，以及延长娱乐场所营业时间，以推动旅游业与经济的复苏。

泰国旅游部长皮帕昨天说，外国旅客入境前须申请“泰国通行证”（Thailand Pass）的措施将取消，旅客也无须提前呈交疫苗接种证书与拭子检测证明、购买医疗保险及预订酒店的文件。不过，游客仍须携带疫苗接种证明，或在入境后做冠病检测。

泰国冠病疫情特别工作小组发言人达威信说，鉴于泰国疫情有所好转，当局不再强制公众在户外戴口罩，但仍建议在拥挤的地方包括娱乐场所、乘搭公共交通或生病时戴上口罩。泰国卫生部将公布更多详情，包括松绑口罩令的具体日期。

泰国政府将全国77个府划为冠病低风险的“绿区”，允许地方政府放开商业和旅游限制。政府批准夜间娱乐场所如酒吧、夜店和卡拉OK延长营业时间至午夜之后，最晚营业时间以各地方政府的规定为准。政府也允许恢复疫情前的饮酒时间。

皮帕说，取消泰国通行证是“解除限制的关键一步，有助于泰国旅游业强有力的复苏”。泰国政府预计，今年下半年每月会迎来约150万人次的外国旅客，高于早前预估的每月100万人次。

泰国暹罗水世界董事经理武提猜说：“这对已经濒临崩溃的泰国旅游业来说，是个天大的好消息。不过，由于缺乏中国和俄罗斯这两个泰国主要客源国的游客，旅游业复苏可能需要更长的时间。”

泰召开紧急会议商定措施 应对美联储加息等问题

巴育政府周四晚也召开紧急会议，商定一揽子措施应对美联储加息、通货膨胀、油价上涨及促进旅游业复苏。泰国5月份的整体通胀率受高油价推动，已达近14年的高点7.1％。

内阁经济部门同意将一些降低生活成本的援助措施再延长三个月，为德士司机和低收入家庭提供支援，并寻求炼油厂为泰国燃油基金贡献更多资金。

泰国政府发言人塔纳空在一则声明中说，当局要求炼油商接下来三个月将部分利润贡献给国家燃油基金。这笔基金用于补贴和稳定油价。政府预计这项基金到本月底的赤字达900亿泰铢（约35亿4000万新元）。

塔纳空补充说，柴油和苯的提炼厂每月将贡献60亿至70亿泰铢。

泰国商务部长朱林说，政府将保留对51种商品和服务的价格管制。价格受管制的包括了日常使用的基本物品，如食品、消费品、农业相关产品、建筑材料、纸张、石油和药品。

当局也将收紧玉米产品的流通和进口，以稳定国内的玉米价格。