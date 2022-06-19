柬埔寨诈骗“乐园”西港 受骗当诈骗者如何逃脱？

“公司每天都会发一个剧本给我们，我们就到群里操作。一个群组里面有50个假账号，只有一个是真的客户 。”

“一上班，我们就准备好50部到100部手机，之后开始跟客户打好关系，道早安、问候等等。然后聊天，接着把盈利的单子给他看，一直推荐会赚钱的股。到最后，客户受不了金钱的诱惑，还是尝试进来开了户。”

26岁马来西亚人李伟鸿（化名）去年12月底被骗到柬埔寨西港当诈骗骗子。他在今年4月中旬被解救后，向《联合早报》忆述自己如何坠入诈骗集团的圈套，以及过去几个月被囚禁在集团大本营的惊悚经历。

李伟鸿是通过一名前同事介绍，到柬埔寨西港从事线上博彩的工作。介绍人告诉他，每天的工作时间约八到十小时，一个月休四天。每个月工资大约3000到4000美金（约4156到5542新元，下同），还有提成。

公司开出的薪金和福利让李伟鸿“心动”。2021年12月底，他前往西港，以为自己踏上了新的职业生涯。

岂料，他对新工作的期许在抵境后瞬间破灭。他的护照在机场被没收，公司也迫使他签一份与之前所谈条件完全不一样的合约。每月薪金只有1000美金，每天的工作时间也从八小时加到12个小时。

让他更震惊的是，他从事的原来不是网络博彩，而是当一名网络骗子，通过微信和QQ专骗中国人的钱。

李伟鸿观察，公司里有120多名员工，员工被分成约十人一组；每组有一名组长，其余六人负责找寻“猎物”，另外三人负责炒群，也就是让已加了受害者的群组看起来很活跃，引诱他们进行“投资”。

三个月下来，李伟鸿和小组骗了30多人，卷走约41万新元。

李伟鸿心理非常难受，同时也精疲力竭。他说：“我完全无法接受要去骗别人的钱，因为我没有骗过人。”

不甘沦为骗财的工具，李伟鸿今年4月初向主管提辞呈，公司竟要他支付5万5000美元赔偿金才肯放人。

李伟鸿在公司工作三个月只领过1000美元的薪水，根本无法支付这笔钱。“他们说包括键盘磨损费、保密费，还有各方面的费用。总之就是有各种理由，不让我们离开。”

李伟鸿意识到自己无路可走，冒着挨打的风险联系家人，由家人通过全球反诈骗组织（Global Anti-Scam Org，简称GASO），寻求马来西亚警方和大使馆协助。

家人向警方报案后，李伟鸿在一周内获救。他在5月6日已回到马来西亚，与家人团聚。

随《联合早报》记者走入西港，深入诈骗集团的大本营，揭开诈骗集团的黑幕。