否认向美国靠拢 泰称致力维护外交中立政策

（曼谷讯）泰国政府和军方否认向美国靠拢，坚持泰国致力于维护外交中立政策，以及通过和平方式解决区域及其他地区的国际争端。

美国国防部长奥斯汀上周访问泰国两天，并与泰国国防官员举行会谈，这是他出任美国防长以来首次访泰。泰国一些政治观察家认为，奥斯汀此行显示泰国将在地缘政治事务上与美国站在同一阵线，尤其是在涉及中国和俄罗斯的问题上。

《曼谷邮报》报道，泰国国家安全委员会秘书长素博说，泰国政府支持通过尊重人道主义原则的和平方式解决国际问题。

他说，泰国官员与奥斯汀讨论了俄乌战事和南中国海长久以来的岛礁主权争议。“虽然这是一次普通访问，但鉴于全球局势和区域冲突也会影响泰国，所以这次访问才会备受关注。”

泰国皇家武装部队总司令查勒姆博说，泰国是所有国家包括美国和中国的朋友。“我们不选边站，也不向美国靠拢。武装部队的政策与国防部的指示一致，即遵循教育、军事训练和援助受灾者方面的协议，这与军队部署无关。”

重申在缅问题上保持中立

一名军方消息人士称，华盛顿希望曼谷能加入对缅甸军政府的制裁，但曼谷重申在缅甸问题上保持中立，并愿意提供协助以和平方式缓解缅甸问题。

泰国政治学者和安全专家警告，在俄乌冲突迫使各国选边站的情况下，泰国必须谨慎出牌，才能在脆弱的全球外交环境中保持微妙的平衡。

朱拉隆功大学政治学家素拉差说，泰国加入印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework，简称IPEF）既不带政治色彩，也不意味着泰国加入某个军事或安全集团，“不会发展到那个地步”。不过，他告诫泰国领导人不要把国家的中立立场视为理所当然。在动荡的安全环境中，政府必须知道该扮演什么角色，并按角色行事。

首相安全咨询委员会主席巴尼丹说，泰国在经济上也必须非常谨慎，“我们必须坚守《亚细安印太展望》（AOIP）”。某些会谈必须谨慎进行，以避免亲密朋友或贸易伙伴如中国、俄罗斯或一些亚细安国家觉得泰国被拉到一边。

泰国外交部发言人达尼说，泰国上个月连同其他12个国家创始的IPEF，旨在促进经济和贸易、供应链、清洁能源和反贪污，但泰国并未签署任何须要它承担法律义务的协议。“泰国与中国和美国的关系密切而顺畅。”