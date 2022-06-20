魏家祥：马暂不效法新加坡实施车辆10年报废制

马来西亚在进一步改善当地公共交通系统和制定相关配套之前，暂时不会效法新加坡实施车辆10年报废制度。

马国逐步解除防疫限制和重启经济活动后，更多人回到办公场所上班，吉隆坡和雪兰莪州一带的交通阻塞越来越严重，甚至比疫情前更严重，近日还成为朝野隔空交火的课题。

马国博特拉大学公路安全专家古兰塔央教授6月10日指出，2019年以来，马国注册车辆以每年至少增加100万辆的速度增长，2021年达到3330万辆，比全国总人口3260万还多，相当于平均每人拥有超过一辆车。他说，车辆激增是马国大多数公路交通阻塞的主因。一些学者随即建议政府效法新加坡实施车辆10年报废制，以减少车辆数目。

马国交通部长魏家祥昨天在“地不佬接驳火车”重启仪式后的记者会上说，学者提到的全国3300万辆注册车辆，其实只有约三分二或2200万辆是有缴路税的“在用车辆”。

他说，新加坡地小人稠，所以实施拥车证及车辆10年报废制，以便有效控制车辆增长速度；但马国国情不同，使用10年以上车辆的民众比比皆是，尤其是乡镇地区，如果实施车辆10年报废制，民众生活将受到严重冲击。

魏家祥说，学者的研究与建议固然不错，但在实施这个做法前，必须继续改善公共交通系统，并针对受影响群体制定补救配套。政府在那之前不会实施车辆10年报废制。

他指出，吉隆坡的公共交通系统尚未完善，第二捷运布城捷运路线第一阶段日前刚启动，第二阶段将在七个月后启动，第三捷运刚进入招标阶段。“我认为，制定车辆报废政策，要人民放弃使用（车龄超过10年的）车辆，现在还言之过早。”

魏家祥也说，持续两年的冠病疫情让电单车快递员的需求迅速增长，但根据现有条例，只有21岁以上并获得职业驾照者可以当电单车快递员，这造成许多想要从事这行的中学毕业生无法如愿。

他说，交通部已经将调低电单车快递员职业驾照的建议纳入“1987年陆路交通法令修正案”，一旦在国会通过，18岁以上青年都可成为电单车快递员。

马国规定年满16岁者可考取电单车驾照，年满17岁可考取汽车驾照。电单车快递员与重型车辆司机必备的职业驾照，则只限21岁以上持有合格驾照者申请。