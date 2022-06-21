马哈迪称柔佛与马国应声索新加坡和白礁主权 学者：有明显政治目的

马来西亚前首相马哈迪再次语出惊人，他指新加坡与白礁在历史上属于柔佛和马来西亚，因此，柔佛与马国应该声索新加坡和白礁主权，就像马国2002年透过国际法庭取得西巴丹岛（Sipadan）和利吉丹岛（Ligitan）主权。

受访学者指出，马哈迪的发言有明显的政治目的，对新加坡与马国关系没有帮助。

据马国电视台Astro Awani报道，马哈迪前晚在吉隆坡举行的“我是马来人：开始求存”活动上演说时表示：“新加坡原属柔佛州。柔佛应该声索新加坡，让新加坡回归柔佛及马来西亚。”

他说：“但（柔佛和马国不但）没有任何针对新加坡的声索行动，反而还对这个称为‘新加坡’的新国家领导人赞誉有加。这么做并不恰当。我们努力（向印度尼西亚）争索并取得西巴丹岛和利吉丹岛的主权，也应该声索新加坡及廖内群岛回归马来西亚。”

他认为：“在历史上，‘马来人土地’（Tanah Melayu）范围辽阔。它北起克拉地峡，南至廖内群岛。但如今只剩下狭小的马来半岛。我连我们是否能继续拥有马来半岛其实都很怀疑。我甚至怀疑马来半岛未来是否将属于其他人。”

学者：马哈迪言论不是事实 也不利新马两国关系

马哈迪继续说，马来人“应该以史为鉴，痛定思痛并奋发图强。我们已经失去太多土地。我们失去泰国湾南部的四个府、廖内群岛、新加坡岛，以及面积如桌子般大小的白礁”。在长约24分钟的演说中，他多次称白礁是“面积如桌子般大小的白礁”。

新加坡国立大学法律系客座教授陈有利博士接受《联合早报》采访时指出，马哈迪的讲话不符合历史和法律事实，明显是出于政治意图。“他这么说是因为这能取悦选民……但对新马关系而言，这一点也没有帮助。”

尽管马哈迪的讲话不反映事实，部分公众或会一笑置之，但陈有利警告，政治人物的这种言论不利于双边关系。

陈有利说，政治人物的讲话，所造成的影响并不只是取决于内容的真伪，发言的时间点以及受众的反应等都会起着一定影响。因此即便讲的不是事实也可能造成巨大的破坏。“就外交关系而言，它并不只是关乎事实和法律。如果有很多人愿意听信他讲的话，那么这种言论……对双边关系一点帮助也没有。”

在国际社会深受俄乌战争之累的此时，马哈迪这番讲话引起了较多关注。俄罗斯对乌克兰发动战争的部分背景，也包括俄总统普京认为乌克兰历史上属于俄罗斯。

针对马哈迪的言论，陈有利总结说：“首先，这不是事实。再来，这既不是事实也没有任何帮助，可谓是双重糟糕（doubly bad）。

在上世纪的太平洋战争后，本区域多个国家先后建成独立国家。然而，到今天一些政治人物还是会偶尔触及相关问题，有的言论有意无意指涉新加坡的独立性。不久前被新加坡政府拒绝入境的印度尼西亚激进传教士索马德（Abdul Somad），就曾宣称“新加坡是与印尼廖内群岛密切相关的马来土地”。

针对这点，长期观察新马政治动态的学者、新加坡国际事务学会高级研究员、马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山受访时说，马国有部分马来人确实认为新加坡原属“马来人土地”，马哈迪在讲话中反映了这种情况。

不过，胡逸山认为，马哈迪此言更多是为了讽刺一直想为白礁翻案的柔佛苏丹与马国政府，未必是因他对新加坡领土有野心。

以下为视频选段翻译（00’23”至02’44”）：

有人施压，要我们把西巴丹岛（Sipadan），归还给印度尼西亚。

我们必须记住，比起本来就属于我们的岛屿，我们更重视这几块石头，比原本属于柔佛州的新加坡岛还要重视。

柔佛应该要求索回新加坡，让新加坡回归柔佛和马来西亚。但我们没有任何针对新加坡的声索行动，反而还对这个称为“新加坡”的新国家的领导人赞誉有加。

更可贵、更有价值的是，我们争索并取得西巴丹岛和利吉丹岛（Ligitan）的主权，没把这两个岛让给印尼。

但有争议的是，我们把桌子般大的“石头”给了新加坡。我们要声索新加坡和廖内群岛回归马来西亚。

我们要继续声索，这样归还给我们的，就不只是白礁（Pedra Branca）这块“石头”。

相反地，新加坡和廖内群岛都应归还马来西亚。

我们不应该只声索这块石头、这个白礁回归马来西亚，我们也应该声索新加坡和廖内群岛回归马来西亚。它们是“马来人土地”（Tanah Melayu）。

根据历史，这再清楚不过——“马来人土地”范围辽阔，涵盖所有这些领土。