贸消部今年内向内阁提呈报告 马国白糖或起价民众担心食品价再涨

马国白糖零售价上一次调涨，是在2011年每公斤调高0.01令吉。白糖生产者要求当局调高顶价，马国贸消部说，今年内将向内阁提呈一份报告，由内阁决定白糖是否起价。

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府正研究是否调高白糖价格，引起了广泛关注。民众担心这会进一步推高食品售价。

白糖是重要食材，也是政府限制售价的统制品，目前每公斤白糖的顶价为2.69令吉（约0.85新元）。

国内贸易与消费人事务部（简称贸消部）总监阿兹曼莫哈末尤索夫告诉《星报》，贸消部与各利益相关者讨论后，今年内将向内阁提呈一份报告，由内阁决定白糖是否起价。

贸消部执法组总监莫哈末阿当说，白糖生产者都要求当局调高顶价，但政府尚未决定怎么做。马国全国目前只有马国糖厂（MSM）与中央制糖厂（CSR）两家糖厂。

马国糖厂总裁赛费萨今年6月8日在股东大会后告诉媒体，他预期政府“很快”就会宣布白糖的“新顶价”。他说，白糖涨价的原因是因为目前原料与运输成本都增加了。

餐饮公会：一旦无法负担将把成本转嫁给消费者

赛费萨透露，马国糖厂与中央制糖厂正与贸消部、国际贸易与工业部、财政部和首相署经济策划单位磋商，希望调高白糖顶价。白糖零售价最近一次调涨，是在2011年每公斤调高0.01令吉。

马国餐饮与娱乐公会副主席林建寿说，白糖虽然只是食材中的一小部分，但任何食材起价都将造成冲击。“我们已经由于人力、燃油、鸡肉与鸡蛋成本不断上涨而喘不过气。一旦我们无法负担，我们就会把成本转嫁给消费者。”

马国面包、饼干、糖果、面条、粿条公会会长赖渝坚说，白糖起价会否推高烘焙食品的价格，要看各类食品的白糖使用量而定，因此还得由个别业者自行决定。

槟城消费人协会主席莫希丁提醒政府必须确保白糖售价的涨幅合理，避免有人趁机谋取暴利，而“任何有关补贴白糖的建议都必须被拒绝。”他说，为了民众的健康，政府应该提高目前的含糖饮料税，让民众减少白糖摄取量。

马国2019年开始征收首阶段的含糖饮料税，并在今年4月扩大征税范围。根据去年11月公布的“2022年度财政预算案”，巧克力或可可、麦芽、咖啡和茶（二合一或三合一）混合式含糖饮料产品，只要每100克含超过33.3克糖分，都必须缴付0.47令吉的税。

卫生部指出，马国有超过五成成年人及超过三成的儿童有肥胖问题，全国超过一成人口是糖尿病患者。据联合国粮食及农业组织，马国民众在2019年平均每人消费42.9公斤白糖。

马国营养学会主席郑怡祥博士说：“消费者应慎防摄取过量糖分的食物和饮料引发的问题。民众必须自觉减少摄取食物与饮料中的糖分，而并非因起价而被迫减少摄取。”

他指出，白糖本身并不会造成糖尿病，但过量摄取白糖会增加过量卡路里，同时没有任何营养。“长期过量的卡路里将导致我们体重增加，并造成糖尿病、心血管疾病和癌症。”