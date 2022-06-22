或改休周五半天及周末两天 传柔州年底前实行每周四天半工作制

柔州主管房屋及地方政府的州行政议员嘉福尼说，柔州政府还在研究民间及各方对周休两天半的意见，预料短期内不会宣布新措施。

有消息指柔佛州政府计划今年底前将周休日从目前的星期五和星期六，改为星期五下半天、星期六和星期天。换言之，柔州到时将实施周休两天半的四天半工作制。不过柔州行政议员受询时不愿证实消息，仅表示州政府“短期内”不会宣布新措施。

柔州主管房屋及地方政府的州行政议员（州内阁部长）嘉福尼昨天出席州议会后接受媒体询问时说：“外传柔州将实施两天半的官方周休日，我认为这些都是个人意见，因为柔州政府仍未决定怎么做。”

他表示，州政府拍板定案前必须寻求柔佛苏丹依布拉欣御准。

至于拟议中的新周休方案是否可能周休两天半，嘉福尼说，柔州政府还在研究民间及各方的意见，预料短期内不会宣布新措施。

周一至周四工时 传将延长一小时

柔州大臣翁哈菲兹6月14日透露，柔州政府将检讨目前的官方周休日，考虑和私人企业统一。《马来邮报》前天则进一步引述柔政府数名高层人士的消息说，新的周休方案不仅是把周休日改至星期六和星期天，星期五也将休息半天。

据报道，随着周休延长至两天半，州政府将把星期一到星期四的工作时间，从目前上午8时至下午5时，延长一小时至傍晚6时下班，以补足星期五提早下班的工作时数。

消息人士说，这项计划已在柔佛苏丹6月18日启程度假前禀告，柔佛反对党也都支持新的周休制度。

消息人士也透露，柔州政府认为需要三个月实施新措施，好让政府内某些系统得以同步和校准。他说：“我们希望新措施能在年底前落实。”

刘镇东：希盟等反对党 支持官方周休日改回周末

柔佛州议会反对党领袖刘镇东受询时告诉《联合早报》，希望联盟三党及马国民主联合阵线等反对党都支持州政府将官方周休日改回星期六和星期天，因为统一官方与私人企业的周休日不但有助招商引资，也能让柔州民众有更多与家人共处的时间。

至于州政府是否计划把星期五下半天也列为周休，刘镇东只是简单回应：“等州政府正式宣布吧。”

柔州的周休日70年来多次更动。柔佛在1960年代以前的周休是星期六和星期天，60年代改为星期五和星期六。前任州务大臣慕尤丁在1994年宣布改回星期六和星期日。柔佛苏丹依布拉欣2013年11月23日宣布，2014年元旦起，政府机构与中小学的周休日改为星期五和星期六。