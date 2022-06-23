马国政府向低收入家庭 发放5.5亿元援助金应对物价高涨

（布城综合讯）马来西亚政府昨天宣布向低收入阶层发放总额17亿4000万令吉（约5.5亿新元）援助金，符合资格的家庭最多能获得2500令吉。这是马国政府历来对弱势家庭发放的最高额援助金。

马国首相依斯迈沙比里昨天在电视演说中宣布：“全国约860万户家庭有资格领取大马一家援助金，他们将在6月27日起分阶段获得援助金，最高可领2500令吉。”

他说，这些家庭包括约400万户一般家庭，约120万户年长家庭及约340万名单身者。

下月1日起不再补贴 鸡肉鸡蛋食用油

与目前获得的援助金相比，低收入单身者在新措施下可获得的援助金将增加50令吉，低收入家庭则增加100令吉。

马国政府7月1日起将不再补贴鸡肉、鸡蛋和一公斤以上包装的食用油，也取消了这些食品的顶价。

政府转而向低收入者直接发放现金，协助他们应付高涨的物价。

依斯迈沙比里说，有人在社交媒体指责政府7月1日后将取消所有必需品的补贴，这引起民众混淆和不安。

他澄清，除了上述特定食品，其他补贴都将保留。例如政府将继续补贴一公斤袋装食用油，其售价仍维持2.5令吉。他说，如果没有政府补贴，一公斤袋装食用油的售价是9令吉。

依斯迈沙比里进一步解释，政府决定取消容量较大的瓶装食用油补贴，是因为这项补贴被业界和走私者滥用，没能达成这项政策原本的宗旨，帮助真正受疫情影响的人。