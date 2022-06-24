澄清并非主张马国应该声索新加坡、白礁和廖内群岛 马哈迪指他的说法遭断章取义

马哈迪6月19日在吉隆坡出席活动时发表具争议的讲话。他当时说：“新加坡原属柔佛州。柔佛应该声索新加坡，让新加坡回归柔佛及马来西亚。”他也说“我们努力（与印尼）争索并取得西巴丹岛和利吉丹岛的主权，如今也应该声索新加坡及廖内群岛回归马来西亚。”事后，马哈迪昨天发声明说，他当天的说法遭断章取义。

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相马哈迪澄清，他上星期天的发言并非主张马国应该声索新加坡、白礁和廖内群岛。他当时只是以白礁为例，指出马国政府一直盯着“面积如桌子般大小”的白礁，反而忽视其他人从马国拿走的更大片土地。

马哈迪昨天发声明说，他当天的说法遭断章取义。

他指出，国际法庭判决白礁主权归新加坡，是因为“柔佛州政府否认那块岩礁属于柔佛，这是个错误。如果柔州政府当时没有否认，根本不会有后来的争议。”

马哈迪说：“我们应该感激国际法庭判我们拥有利吉丹与西巴丹两岛的主权。白礁只是一块岩礁，相较下，这两座岛屿更有价值。”

马哈迪认为，马国应该感激印度尼西亚没有对国际法庭的判决提出异议。“真的，我们应该感恩我们所获。”

印尼与马国就婆罗洲东部岸外的西巴丹和利吉丹两个小岛的主权问题多次起争执，双方在1998年把争议提交国际法庭审理。国际法庭2002年宣判这两个小岛主权属于马国，印尼表示尊重这项裁决。

马哈迪是在6月19日在吉隆坡出席“我是马来人：开始求存”活动时，发表这段具争议的讲话。他当时说：“新加坡原属柔佛州。柔佛应该声索新加坡，让新加坡回归柔佛及马来西亚……我们努力（与印尼）争索并取得西巴丹岛和利吉丹岛的主权，如今也应该声索新加坡及廖内群岛回归马来西亚。”

马哈迪还呼吁马国以史为鉴，痛定思痛并奋发图强。“我们已经失去太多土地。我们失去泰国湾南部的四个府、廖内群岛、新加坡岛，以及面积如桌子般大小的白礁。”

印尼外交部：马哈迪不该发表 毫无根据影响双边关系言论

印尼前天对马哈迪的讲话表示遗憾，并认为廖内群岛已经是公认的印尼领土，马哈迪不该发表毫无根据并且影响双边关系的言论。

据印尼“时代”新闻网站报道，印尼外交部发言人法依扎萨前天发声明说，马哈迪的言论没有任何法律依据，因为廖内群岛一直都是印尼领土。

“全球正面临许多挑战，马哈迪身为资深政治家，不该发表可能影响两国友谊且毫无根据的言论。”

廖内群岛位于苏门答腊、柔佛、新加坡与婆罗洲之间的海域，它由约1800个岛屿组成。最大的岛屿是峇淡岛与民丹岛。柔佛—廖内王朝曾在1511年至1824年控制柔佛、新加坡、廖内群岛与苏门答腊东南部分地区。