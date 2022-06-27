民调：泰国选民最希望达信幼女佩通坦出任首相

（曼谷综合电）泰国将在一年内举行全国大选，最新民调显示前首相达信的小女儿佩通坦是选民心中的首相第一人选。

现年35岁的佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）预料将是泰国最大在野党为泰党的首相候选人。

泰国智库国立发展管理学院本月20日至23日进行的民调显示，选民最希望佩通坦出任首相，她得到25%的支持，高于前进党新党魁披塔（Pita Limcharoenrat）的13%和现任首相巴育的12%。

与3月份同一民调相比，心目中未有属意首相人选的选民从28%下降至19%。

佩通坦在3月民调中排名第三，如今一跃成为最热门首相人选。选民支持她的理由包括：希望国家由新一代年轻领袖掌舵、认同为泰党的政策以及达信家族以往的政绩。

巴育支持率连续四个季度走下坡。泰国经济依然无法摆脱冠病疫情的重创，使人民对巴育政府的施政满意度下滑。巴育及其10名内阁成员料将于下月面对不信任表决，在野党将针对一系列课题包括经济管理不当对政府穷追猛打。除了外有强敌，执政联盟内部也有纷争。

民调也显示，为泰党获得36%的支持率，位居榜首；前进党以18%位居第二；巴育联合政府中最大政党公民力量党以7%排名第三。

近几个月，佩通坦高调亮相，并参与曼谷市长选举的竞选活动，为为泰党候选人拉票。她也出任党内“为泰家庭”运动负责人，誓言要协助为泰党在来届大选取得压倒性胜利。

为泰党最近也召回红衫军前领袖纳塔武，让他出任为泰家庭运动总监，与佩通坦携手合作。这项运动将在全国招募新党员，希望将党员人数从800万增至1400万。

泰国政治观察家说，为泰党想借助纳塔武，召回过去八年分散到各政党的红衫军前领袖。不过，泰国兰实大学政治系讲师万维吉指出，这不是一件容易的事，现在政治形势已大不同。

为泰党也希望纳塔武的一流口才协助党夺回东北部选民的支持。东北部原为为泰党传统票仓，但已被其他政党侵蚀，尤其是执政联盟中的第二大党自豪党（Bhumjaithai）。

万维吉说，自豪党力推大麻合法化后支持率高涨，被为泰党视为来届大选的主要对手。万维吉认为，为泰党缺乏资源与自豪党竞争，在来届大选甚至可能流失一些议席给自豪党。

纳塔武坦言，为泰党要在八年后重夺政权非常困难，但他相信可凭借选民的信任扭转劣势。他说：“为泰党有达信家族成员，这是加分项……党的成功因素在于政策和成就，而达信拥有众多支持者，这有助于建立民众对党的信任。”