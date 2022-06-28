遭巫统开除最高理事职后爆料 达祖丁：纳吉等曾密谋推翻阿末扎希

遭巫统开除党职的候任驻印尼大使达祖丁爆料说，纳吉曾在2020年与巫统署理主席莫哈末哈山等密谋推翻党主席阿末扎希。阿末扎希获悉后，他的政治秘书与莫哈末哈山对质，后者退缩以致“倒扎希行动”失败。

（八打灵再也综合讯）马来西亚遭巫统开除党职的候任驻印度尼西亚大使达祖丁昨天（6月27日）大揭巫统内部分裂和权斗，指前首相纳吉、巫统署理主席莫哈末哈山和副主席莫哈末卡立曾在2020年5月密谋推翻党主席阿末扎希。

达祖丁上周遭巫统革除最高理事职，昨天召开记者会对巫统高层作出反击。他出示一张纳吉、莫哈末哈山和莫哈末卡立等人开会的照片，说他们在纳吉家开会议决要求阿末扎希体面地下台。当时有130个巫统区部主席同意这么做。

但阿末扎希获悉有人造反，他的政治秘书于是与莫哈末哈山对质，后者退缩并撤回备忘录，以致“倒扎希行动”失败。

达祖丁说：“我跟莫哈末哈山说，作为领袖不能退缩。对我来说，莫哈末哈山也靠不住了。”

达祖丁也指阿末扎希和纳吉各怀鬼胎，互相算计。

他说，“倒扎希行动”一开始由他一人负责，但纳吉声称自己有很多支持者，可以帮忙。后来纳吉召集支持者到住家开会，他们反过来建议纳吉成为国阵主席。“纳吉当时沉默，但有人推举他当国阵主席，他是很开心的。实际上，就是扎希玩他，他也玩扎希。”

达祖丁说，阿末扎希当上巫统主席不久后，就被认为不适合领导巫统。他指阿末扎希所谓“不要行动党，不要安华”是谎言，因为阿末扎希曾要求巫统议员签署法定声明，支持公正党主席安华任相，那份法定声明还呈给了王宫。安华最后还是得不到足够支持出任首相，巫统内部为此开始出现争吵。

达祖丁认为阿末扎希已成为巫统的负担，应该将党主席职交给首相依斯迈沙比里，以免拖累巫统。他说，如果巫统在大选中胜出，阿末扎希会出任首相，以重夺大权解决官司问题。

巫统“官司派”和依斯迈沙比里近日一直为何时解散国会举行大选相持不下。依斯迈沙比里知道一旦解散国会，他很可能大权旁落。

阿末扎希宣布革除达祖丁后，曾暗示达祖丁违逆党的决定。马国政治观察家认为，阿末扎希通过此举警告依斯迈沙比里不要任意违反党的决定。

达祖丁是依斯迈沙比里的支持者，他上个月受委马国驻印尼大使，但遭反对党及多个非政府组织反对。

观察家：不会击垮巫统 达祖丁指控只会玷污自己

达祖丁曾任国家基建公司主席。马国捷运去年5月发生相撞事故，他隔天才巡视现场，并在记者会上发表“列车只是互吻”的言论，遭舆论挞伐，最终被革职。有马国资深前外交官指达祖丁“粗鲁、无理，完全缺乏所需的外交技能”，不适合担任大使。

政治观察家认为，达祖丁对巫统和阿末扎希的攻击不会击垮巫统。努桑塔拉战略研究学院高级研究员阿兹米说，达祖丁的指控只会玷污自己的声誉，因为公众对他的看法已经很不好，公众只会认为这是他对自己被革职作出的强烈反应。