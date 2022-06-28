槟城遭废弃空置房地产总值超过5亿令吉

（乔治市讯）马来西亚槟城土地稀缺，却有总值超过5亿令吉（约1亿5700万新元）的房地产空置，没有得到良好的保护与发展，有的甚至已败破成垃圾堆和蚊虫滋生的温床。

槟岛市议员王宇航告诉《星报》，槟岛原本已有超过3亿令吉的古迹和战前建筑无人居住，冠病疫情暴发后，一些业主也弃他们的房地产于不顾。有房地产顾问估计，槟岛遭废弃的战后建筑价值达2亿令吉。

王宇航说，槟岛市议会仍能联系上一些业主，指示他们清理和维修自己的房地产。市议会卫生部门也有权进入打扫，事后再向业主收费。

一个不具名的房地产顾问说，乔治市的房地产尺价介于750令吉至1100令吉，北部丹绒武雅和机场所在地峇六拜一带的尺价约为400令吉。“岛上30栋至40栋被遗弃或无人居住的房地产价值将近2亿令吉，这对市议会来说是一种损失，因为它无法收取地税。如果房地产在黄金地段，损失就更大了。”

王宇航说，2019年槟岛已有70栋战前房地产和97栋战后房地产失修，但槟岛市议会只联系上部分业主。“我们面临的最大问题是找不到业主或他们的近亲。他们可能已经移民，也可能已经去世。”

《星报》报道称，槟岛可能隐藏着一栋全州甚至全国最古老的废弃老房子——乌迪尼大宅（Udini House）。这栋房子位于乔治市南郊牛汝莪（Gelugor），1960年代便无人居住，如今更成为马国一些民众寻幽探秘的鬼屋。

乌迪尼大宅奠基于1882年8月，业主东姑古丁（Tunku Kudin）是马国第一任首相阿都拉曼的曾伯父。槟城古迹信托基金会的记录显示，日据时期，这栋古宅曾是日军槟城总部，战后先后被英军和澳大利亚空军征用，最后隶属于马国海岸警卫队。

当地房地产顾问说，即使以目前市价每平方英尺250令吉计算，这栋占地1.2公顷的房地产价值超过3000万令吉。

然而，槟岛这类废弃房地产的产权不明，要转手或重新发展都须经过繁琐耗时的法律程序，所以问题短期内并不容易解决。