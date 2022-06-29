泰放宽防疫游客激增 今年经济增长料可达3.5%

（曼谷综合电）泰国放宽防疫入境限制之后，这半年来吸引超过200万名游客人次，为萎靡不振的经济带来了提振作用。

泰国政府副发言人黛苏丽发布声明说，今年1月1日至6月26日，抵境外国游客总计203万人次，五大游客来源国依次为印度、马来西亚、英国、新加坡以及美国。财政部昨天预计，在强劲旅游和出口的带动下，泰国今年全年的经济增长可达3.5%。

旅游业多年来一直是泰国经济增长的主要推动力，国际游客带来的收益每年约占国内生产总值的12%。2020年初冠病疫情暴发，旅游业几乎停顿下来。

2021年7月，泰国开始放宽入境限制，在普吉岛实施“沙盒计划”计划，完成疫苗接种的游客入境后直接进入普吉岛旅游，无须在酒店隔离。这项计划后来扩大至曼谷等更多地区。

泰国目前已几乎取消所有防疫限制，包括不再强制戴口罩，以及允许酒吧恢复正常营业时间。从7月1日起，外国旅客也不必在入境前申请“泰国通行证”，只须携带接种证明，或在入境时做冠病检测即可。当局预计接下来半年每月可迎来约150万名外国游客人次。

泰国旅游和体育部长皮帕日前说，泰铢疲弱，以及泰国近日让大麻合法化，有助于吸引更多游客。他说，考虑到中国因维持冠病清零政策而限制人民出境，加上乌克兰战争对旅游业的影响，保守估计泰国今年入境外国游客可达750万人次。不过，旅游部发言人昨天提供新的预估，预计全年入境游客可达950万人次。

中国游客仍未回流 入境人数难达疫情前水平

在2019年疫情暴发前，泰国全年入境的4000万游客当中，中国游客占了近30%。黛苏丽指出，由于中国游客仍未回流，泰国的入境游客人数难以回到疫情前水平，不过中国民航局近日批准恢复中泰之间的航班，每周飞行两次，最初的航班限于商务人士和学生，到了下半年泰国或许可看到中国游客回流。

黛苏丽透露，国际航空运输协会对泰国旅游业的预测更为乐观，估计泰国今年全年入境外国游客可达1000万人次。泰国民航局已分别要求国内航空公司和机场增加航班和工作人员，为下月“泰国通行证”取消后预计将增多的外来游客做好准备。

她说：“政府希望旅游业相关业者推出优惠活动吸引游客，与官方机构携手重振旅游业……限制措施的放宽，以及促销活动将产生巨大效益，更快速为旅游市场注入活力。”