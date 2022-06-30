马国调高肉鸡和鸡蛋零售顶价帮助不大 鸡农：活鸡出口到新加坡禁令短期难解除

马来西亚政府昨天（6月29日）宣布稍微提高肉鸡和鸡蛋零售顶价，希望鼓励鸡农提高肉鸡与鸡蛋产量。对此，鸡农认为新措施作用不大，加上马国肉鸡供应仍然吃紧，预料短期内禁止活鸡出口到新加坡的禁令不会解除。

马国农业及食品工业部长罗纳建迪昨天在内阁会议后发布声明说，7月1日起，西马半岛的肉鸡零售顶价从每公斤8.90令吉稍微调高0.50令吉至9.40令吉（约3新元）。

鸡蛋顶价方面，他说，从7月1日起，西马A级鸡蛋的零售顶价从每个0.43令吉调高至0.45令吉、B级鸡蛋每个从0.41令吉调高至0.43令吉，C级鸡蛋每个从0.39令吉调高至0.41令吉。

罗纳建迪说，为了维持政府规定的肉鸡与鸡蛋顶价，政府将为业者提供约3亿6950万令吉（约1亿1700万新元）补贴，这让政府自2月5日以来的补贴总额达到11亿令吉。

马国政府2月5日开始实施“马国一家顶价计划”，严格控制各类食品的零售价格。其中，西马鸡肉的零售顶价定在，标准净鸡每公斤8.9令吉，没有鸡脚、鸡头和内脏的超级净鸡每公斤9.9令吉。同时，政府为鸡农提供每只鸡每公斤0.60令吉的补贴，以抵消饲料及营业成本的增加，希望鼓励鸡农提高产量。

不过，政府仍无法解决全国鸡肉供应严重短缺的问题。为此，马国在6月1日禁止所有活鸡出口；6月14日放宽部分禁令，准许甘榜鸡、乌鸡和鸡肉加工食品恢复出口。

政府向鸡农发放补贴是治标不治本，因为政府应该协助鸡农解决饲料价格飙涨等运营成本问题。 ——柔佛中小型家禽业协会总务刘佳龙

柔佛州中小型家禽业协会总务刘佳龙昨天接受《联合早报》访问时坦言，稍微提高零售顶价无法有效减轻鸡农的成本压力，因此在鼓励鸡农提高肉鸡或鸡蛋产量方面的作用有限。

他说，政府今年2月开始为鸡农提供每只鸡每公斤0.60令吉补贴，并在4月1日将补贴额增加0.80令吉至1.40令吉。“不过，4月以后增加的0.80令吉至今尚未落实，因此鸡农目前拿到的补贴数额仍是0.60令吉。”

他认为，政府向鸡农发放补贴是治标不治本，因为政府应该协助鸡农解决饲料价格飙涨等运营成本问题。“开放肉鸡价格自由浮动也是另一种可行的做法。”

下来几天内会针对出口禁令做出宣布

至于活鸡出口禁令，刘佳龙说，据了解，政府接下来几天应该会有所宣布。他说，业者希望尽早开放活鸡出口到新加坡，但马国目前肉鸡供应仍然吃紧，因此相信暂时不会宣布解除禁令。