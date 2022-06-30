佐科访基辅与泽连斯基举行双边会谈 将续程俄罗斯与普京会面

（基辅综合电）印度尼西亚总统佐科周三（6月29日）抵达基辅，下午与乌克兰总统泽连斯基会面，两人讨论乌克兰与俄罗斯的战争；周四，佐科将前往莫斯科，与俄罗斯总统普京会面，预料他将呼吁俄罗斯停火。

佐科是乌克兰战争爆发后首位访问基辅的亚洲领导人。他上周末参加在德国举行的七国集团（G7）三天峰会，周二晚上乘夜班火车，从波兰普热梅希尔前往基辅。

当地时间周三下午3时（新加坡时间晚上8时），佐科在基辅的玛丽亚宫与泽连斯基会面。印尼总统秘书处在一份声明中说：“欢迎仪式结束后，两国领导人进入皇宫合影，接着举行双边会谈。”

在这之前，佐科在伊尔平市长马库辛陪同下，视察当地被战火破坏的民用楼房。伊尔平位于基辅西北部，是乌俄两军交火激烈的地点之一。虽然乌克兰成功在3月底收复伊尔平，但猛烈战火把这座城市多栋民宅化为废墟。

佐科视察伊尔平后说：“我对民用房屋和基础设施遭受巨大破坏感到悲伤。”他说，希望战争尽快结束，不再有乌克兰城市遭受战火摧毁。

佐科也到一处医疗中心参观，并向乌克兰提供药品援助。

周四（30日），佐科将前往莫斯科，与俄罗斯总统普京会面，预料他将呼吁俄罗斯停火。他也将与普京讨论，出席今年11月在峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会事宜。印尼是今年G20轮值主席国，西方国家一直向佐科施压，要求他别邀请普京参加峰会。

俄新社报道，俄罗斯总统助理乌沙科夫周一（27日）透露，普京已收到佐科邀请他参加G20峰会的信函，并证实俄罗斯将出席峰会，具体细节仍在商定中。

乌克兰战争爆发后，联合国成立全球粮食、能源和金融危机应对小组，佐科是该小组的六国领导人之一。佐科较早前说，他与乌克兰和俄罗斯首脑会面时将促请两国结束战争，他们也将讨论因战争导致食品和能源价格上涨的问题。