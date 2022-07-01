宣誓就任菲律宾总统 小马可斯誓言把国家带向未来

小马可斯在就职演说中提到任内迫切须解决的问题包括加强粮食供应、改革教育、提升基础设施、改善废物管理、加强能源供应，以及更好地支援海外打工的菲律宾人。他也赞扬父亲老马可斯的统治，但强调自己不会往回看，而是向前看。

（马尼拉综合电）36年前，马可斯家族在“人民力量革命”中，愤怒地逃离马拉坎南宫；如今，小马可斯以菲律宾民主史上最高票当选总统的身份，带着家人光荣地回返马拉坎南宫。

小马可斯昨天（6月30日）中午在马尼拉国家博物馆前宣誓就职。他的夫人露易丝、三个儿子和92岁的母亲伊美黛到场观礼。

小马可斯在就职演说中呼应自己竞选时的口号，誓言要以惠及全民的政策把国家带向未来，并感谢国民给他“菲律宾民主史上选民的最大委托”。

小马可斯在5月9日的选举中得票3160万张，得票率为59％，以压倒性优势当选。他是1981年大选以来最高票当选的总统。老马可斯当年得票率达88％，但他被指操纵大选。

小马可斯在30分钟的演说中赞扬父亲老马可斯的统治，但强调自己不会往回看，而是向前看。他说：“我曾经认识一个人，他看到国家自独立以来所取得的成就很少……他在支持时有时无的情况下完成了工作。他的儿子也会这么做。我不会找任何借口……不要对过去感到愤怒或缅怀往事。”

老马可斯在1965年至1986年间统治菲律宾。1972年，老马可斯为对抗政敌而实施戒严，随后独裁统治，直到1986年在人民力量革命中被推翻，带着家人流亡夏威夷。

小马可斯在演说中也提到任内迫切须解决的问题，包括加强粮食供应、改革教育、提升基础设施、改善废物管理、加强能源供应，以及更好地支援海外打工的菲律宾人。

农业方面投放更多精力 提高生产加强粮食安全

他说，未来将投放更多精力在农业生产上，加强菲律宾的粮食安全。“粮食不仅仅是一种贸易商品。没有它，人们就会衰弱和死亡，社会就会分裂。它不仅仅是一种生计，而是一种生存需要，一种道德需要。”

小马可斯6月20日宣布自己将兼任农业部长。他说，受外部因素推动，粮食供应不足的情况将在未来几个季度推高粮价。他预计问题十分严重，所以决定暂时兼任农业部长，直到政府能重整农业部为止。

小马可斯1991年回返菲律宾，隔年当选众议员。

反对马可斯家族的人认为，小马可斯持续几十年的政治洗白宣传，成功为他洗底，促使他今年成功当选总统，带领家族重返菲律宾政治巅峰。

马尼拉德拉萨大学政治学教授霍姆斯说：“马可斯这个名字基本上已修复，但他的表现将决定家族名字会否得到认可。如果表现不佳，情况将恰恰相反。”