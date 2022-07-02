鸡蛋肉鸡顶价调高食用油津贴取消 马国新措施或将迎来新一波涨价潮

网媒“透视大马”报道，马国穆斯林餐馆业者协会副主席阿都慕达西指出，餐馆业者别无选择，因为不仅肉鸡和鸡蛋顶价调高，其他原材料和配料，如蔬菜及印度香料的成本也都上涨，业者不得不跟着起价。

（吉隆坡综合讯）马来西亚国内贸易及消费人事务部星期五（7月1日）宣布，即日起生效的肉鸡和鸡蛋新顶价措施将为期两个月。

根据贸消部的声明，7月1日起，马国半岛的标准净鸡（未经处理，包含内脏的肉鸡）零售顶价为每公斤9.40令吉（约3新元）；A、B和C级鸡蛋的零售顶价分别是每个0.45令吉、0.43令吉及0.41令吉，全都比原来的顶价稍高。其中，肉鸡顶价原是每公斤8.90令吉，调高了0.50令吉。

除了肉鸡和鸡蛋顶价上涨，马国的瓶装食用油本月起也不再是受津贴的统制品。这意味着，大部分食用油都会起价，外食族很可能迎来新一波涨价潮。

马国穆斯林餐馆业者协会副主席阿都慕达西指出，以扁担饭（Nasi Kandar）为例，价格可能调高马币五角至1令吉（约0.16至0.30新元）。

网媒“透视大马”报道，阿都慕达西受询时说，餐馆业者别无选择，因为不仅肉鸡和鸡蛋顶价调高，其他原材料和配料，如蔬菜及印度香料的成本也都上涨，业者不得不跟着起价。

他指出，此前一盘由白饭、一块鸡肉和一种蔬菜组成的扁担饭价格为7.50令吉（约2.40新元），但从7月开始，同样的菜式预计要价8令吉至8.50令吉（约2.50至2.70新元）。

他说：“扁担饭用料是鸡肉和食油，还须用很多香料，这些香料的价格翻了一倍或三倍。之前一大捆咖喱叶只要3令吉，现在涨到10令吉……当所有材料都涨价，我们如何能不起价？”

早前已涨价小贩暂观望 避免过度起价流失顾客

不过，也有不少小贩指出，由于6月份才涨价一次，若太频密起价可能流失大量顾客，因此暂时会先观望及吸纳成本。

雪兰莪及吉隆坡贩商公会会长陈联发指出，7月第一周是关键时间点，小贩会观察各食材价格的走势，再决定是否起价。

电子媒体“当今大马”报道，雪州大部分食肆已在6月份肉鸡、猪肉等必需品涨价时调高价格；不少小贩提到，他们的顾客多是经济条件一般的打工族，因此不愿再涨价加重消费者负担。

八打灵再也市的烧腊摊主曾女士说，她两周前才调涨售价，暂时不打算再涨。“要看（原料）起价到什么程度，如果很严重，还是会再稍微提高价格。我们起价通常是马币五角，有些同行说可以涨1令吉了，但这里上班族多，我也希望体谅顾客。”

小炒店店主黄亚来则说，为维持食物品质，他不会以减料的方式降低成本，因此一旦成本上升，必定会涨价。“现在摊贩有三种，一种是起价，食物分量和材料维持；第二种是不起价、降低成本，但最后食物可能就不像样了；第三种是又起价又减料，就看大家要怎么做生意。”