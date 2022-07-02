泰国解除游客入境最后一道限制 旅游业复苏仍面对挑战

（曼谷综合电）泰国昨天正式解除最后一道外国人入境防疫限制，但该国一度充满活力的旅游业在漫长复苏道路上仍面临许多挑战。

为重振饱受冠病疫情重创的旅游业，泰国政府近几个月来逐步取消防疫限制。昨天起，也取消了强制外国旅客须上网填报“泰国通行证”（Thailand Pass）的规定。

当局早前解除隔离等规定，确实吸引外国游客回流。但一般预料，取消泰国通行证不太可能吸引大批游客突然涌入，因为泰国已进入雨季的旅游淡季。

泰国旅游委员会主席詹南指出：“游客虽然会回流，但我们的生存还是会面临挑战。迄今为止，不到一半的旅游企业恢复营业，而那些再次开放的企业没有足够客户给它们带来盈利。”

旅游业是泰国经济增长的主要推动力，国际游客带来的收益每年约占国内生产总值12%。2019年泰国接待的外籍游客达4000万人次，旅游收入多达1.93万亿泰铢（约755亿新元）。

泰国政府预计今年的外国游客可达930万人次，虽远比2021年的42万7869人次多，还是比疫情前相差甚远。

世界银行周三（6月29日）发布的报告指出，泰国外国访客人数可能要迟至2024年才能够恢复到疫情前60%的水平，即2400万人次。

中国游客回流是复苏关键

在疫情暴发前，中国游客一直是泰国最大游客来源地之一。北京为实行冠病清零政策而继续对旅行进行严格管控，泰国旅游业在可预见的未来不得不在没有这个关键游客来源下进行重建。

泰国酒店协会南部分会会长素西说：“中国游客是复苏的关键因素。”中国游客尤其喜欢到普吉岛游玩，“以往他们常年挤满这里的每家酒店，无论是海边还是市中心，他们无所不在”。

泰国酒店协会会长马里萨透露，若要实现收支平衡，酒店需要将入住率从现有的30%提高到50%。她敦促政府允许酒店业者分期支付2022年的土地费，并在2023年至2025年期间给予更多优惠，以协助酒店业者渡过难关。

另一方面，泰国冠病疫情管理中心本应在昨天决定是否将冠病从大流行转为地方性流行病，但鉴于又有新变异毒株冒出以及所有旅游限制已取消，政府决定延后一个星期。