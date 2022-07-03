沧海桑田 柬埔寨西港能否光芒再现？

本报采访队不久前直捣柬埔寨西港“网络诈骗大本营”，揭露受害者如何被囚禁、虐打、逼迫行骗。

其实西港还有另一重面貌。西港全称 “西哈努克港” (Sihanoukville），曾是海内外小众客喜爱的海滩旅游胜地，也是中国“一带一路”计划的重镇之一、柬埔寨政府重点发展的城市。

2013年以来，大批中资涌入，带动了西港市的蜕变。除了在当地开发经济特区，柬埔寨宽松的金融政策和赌博业的合法化也吸引许多中国投资商到西港开设赌场。

博彩业蓬勃发展，使西港摇身变成“东南亚的澳门”；在博彩业最鼎盛时期有近百家赌场运营，俨然是一座名副其实的“赌城”。但是，随之而来的一系列犯罪问题也让这座城市的发展处于风口浪尖。有关中国人涉及谋杀、弃尸、绑架、诈骗等严重罪案层出不穷，而受害者往往又都是中国人。

为了整治公共秩序与安全，柬埔寨政府在2019年8月18日颁发了《禁赌令》，查封所有违法网络赌博活动。“818”禁令成了西港发展的重要分水岭，合法网赌时代宣告结束，博彩业一夜间从辉煌跌落谷底。

禁赌令颁布后，数十万名中国人和大批中资大规模撤离，许多与博彩业相关的工程纷纷喊停。而后又因冠病疫情暴发，西港一夜间人去楼空，昔日攘来熙往的人潮车流不复，留下约1000栋未完成的“烂尾楼”。

《联合早报》采访团队不久前亲临柬埔寨西港，西港天际线上遍布的 “烂尾楼”，在摄像镜头下显得格外突兀，形成西港一道诡异的风景。

然而，过去几年的沉寂期，也让西港有机会加强基础建设。市内修复后的柏油路全面开通，直通首都金边的柬埔寨第一条高速公路也试行通车，岸线也大规模重整，行人走道拓宽，私有化的海滩全面开放。

采访队也找来在柬埔寨耕耘了15年的新加坡上市公司；房地产发展商逢来发集团执行副主席兼行政总裁王美发，请他谈谈是什么原因让他在2015年看准西港的发展潜能，决定进驻这座城市，又是如何一路见证西港这些年来的兴衰起落，以及未来的发展潜能。

我们也访问了研究柬埔寨多年的专家，以及柬埔寨在地企业家与西港市民，全面了解西港该如何重振旗鼓再出发。

专家认为，西港的治安问题能否顺利解决，让旅客和投资者重拾信心，将决定西港发展的成败。

为此，柬埔寨政府近年已开始加强对治安和犯罪活动的管制，并与中国携手一起打击跨国犯罪，追查暴力犯罪事件的根源，致力让西港摆脱“犯罪乐园”的负面形象，吸引旅客和投资者回流。