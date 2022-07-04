小马克斯一上任政治动作出人意料 菲不要经济特区要建强大空军部队

小马可斯说，“政府的目标是建立一种税基广泛，但税率较低的税务体系；经济特区法案规定在特区注册的实体享有税务优惠，这将大大缩减我们的税基，与政府的目标相悖。”

（马尼拉综合电）菲律宾总统小马可斯一上任就采取出人意料的政治动作，周五（7月1日）以财政风险等理由，否决了他的参议员妹妹推动在布拉干省建设经济特区的法案。同一天，小马可斯却以领土主权纠纷为由，承诺打造一支“更强、更大、更有效”的空军部队。

这个经济特区包括一座耗资150亿美元（约209亿新元）的新国际机场，由菲律宾食品饮料巨头生力集团（San Miguel Corp）投资建设。总统发言人克鲁兹—安格列斯星期天（7月3日）发声明说，新国际机场项目不受影响，因为小马可斯支持建立一个包含机场的经济特区和自由港，否决法案“是为了修补在法案中发现的缺陷”。

小马可斯在写给参议院的否决信函中称，尽管在首都马尼拉以北的布拉干省（Bulacan）设立经济特区和自由港可加快当地经济发展，但项目可能给国家带来“重大财政风险”，所以他不会签署相关法案。

他说，创建新的经济特区，须为投资者提供漫长而广泛的税务优惠，这将给“国家带来巨大的财政风险”。“政府的目标是建立一种税基广泛，但税率较低的税务体系，上述法案规定在特区注册的实体享有税务优惠，这将大大缩减我们的税基，与政府的目标相悖。”

由于上届政府的冠病疫情应对措施和疫情对经济的影响，小马可斯6月30日宣誓就职时，菲律宾政府债务已超过2000亿美元。

菲律宾参议院今年5月通过了在布拉干省建立经济特区的法案。

这项法案是由小马可斯在国会的众多政治盟友之一、参议员伊米所草拟。伊米是小马可斯的其中一个妹妹。

法案的另一主要推动者、参议员萨尔塞达说，即将上任的第19届国会将解决总统的担忧，他将重新提交法案，并会以总统否决信函的信息作为指引。布拉干省长费尔南多也接受小马可斯的决定，称总统“更清楚什么对国家最有利”。

另一方面，小马可斯周五在克拉克空军基地出席空军成立75周年典礼致辞时说，菲律宾在西菲律宾海（南中国海）面对领土争端和极端主义威胁，空军需要更先进的空中防卫和监视能力。

小马可斯没有在演讲中点名中国。中国大陆、台湾、越南、菲律宾、马来西亚和文莱都声索南中国海部分或全部主权。小马可斯曾表明有意提升菲中关系，但也坚决反对中国对菲律宾主权利益构成任何威胁。

菲律宾正在推行的空军现代化未来六年将进入最后阶段，但国防预算受疫情影响，部分中期目标仍未落实，包括采购攻击机、无人机、黑鹰直升机和导弹防御系统等。