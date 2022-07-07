黄英贤：属同区域未来紧密连接 澳洲拨多4.5亿元助东南亚国家发展

长期以来，澳洲和英美国家主要盟友有多项合作协议，与东南亚国家则相对较少。澳洲会进一步在现有机制上拓展和东南亚国家的防务合作，并计划加强与太平洋岛国的国防、海上及经济合作，在整个印太地区推展合作，打造一个成员国想要的区域。

澳大利亚外交部长黄英贤强调，澳洲和东南亚地理上同属一个区域，两地的未来紧密相连，与东南亚相关的事务，都对澳洲的未来起到关键的战略影响。

澳洲新政府因此会继续深化和东南亚邻国的关系。这包括扩大对东南亚的投资。澳洲将额外提供4.7亿澳元（约4.5亿新元）协助东南亚主要国家发展，同时在澳洲外交部设立新的东南亚办公室，促进各国、各部门及关键领域的合作。

刚于今年5月上任的黄英贤目前在新加坡进行正式访问。她星期三（7月6日）出席英国智库国际战略研究所主办的讲座，发表主题为“澳洲、亚细安与东南亚共同的未来”演讲时指出，澳洲支持以亚细安为核心（ASEAN Centrality）。

澳洲被印度洋和太平洋环绕，须经由这两片海洋之间的东南亚来和世界接轨，因此发生在东南亚的事情也都会影响澳洲。“以亚细安为核心意味着，澳洲考虑自身安全问题时，须把它置于亚细安的安全局势中考量。我们深刻了解这两者是相连的。”

长期以来，澳洲和英美国家等主要盟友在防务等方面有多项合作协议，与东南亚国家则相对较少。

黄英贤指出，澳洲会继续通过五国联防安排等现有机制，进一步拓展和东南亚国家的防务合作，并计划加强与太平洋岛国的国防、海上及经济合作，在整个印太地区推展合作，打造一个成员国想要的区域。

黄英贤在演讲中也赞扬亚细安成功把不同的国家带到一起，为区域带来秩序、安全与繁荣。她形容，亚细安是“不可或缺”的组织，所有有意和本区域合作的国家，包括大国，都有责任“具建设性地与亚细安接触”。

对澳洲而言，亚细安的核心地位也显现在经济层面。黄英贤说，各国的发展必然影响彼此。以经济互补和增长潜能来看，未来30年能为澳洲提供最多商机和经济发展潜能的是亚细安地区。

“澳洲将通过亚细安经济战略，为我们在这个地区的经济联系带来更多动力，也为澳洲企业和投资者在亚细安主要市场找到更多商机。”

黄英贤强调，以亚细安为核心也意味着“我们的亚细安伙伴可以指望澳洲会理解和尊重东南亚国家的利益”。

她说，加深与亚细安各国的合作不代表澳洲会赞同亚细安国家的所有决定和举动。“但以亚细安为核心意味着我们不会轻率或不经思考就这么做。”

黄英贤列举了澳洲在过去如何支持亚细安各国的历史发展，并说：“在东南亚，澳洲一直站在历史正确的一边……我希望我们共同的历史有助把我们的未来绑到一起。”