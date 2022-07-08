传马国可能在11月或明年3月举行大选

马国11月至2月是雨季，大雨可能导致水灾而影响交通，选民可能对执政党产生负面情绪，历来政府都尽量不在雨季举行大选。消息人士指出，首相斯迈沙比里也考虑，在明年农历新年后以及回教徒斋戒月之前举行大选，并认为明年3月是另一个合适的日期。

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相办公室消息人士透露，首相依斯迈沙比里可能在今年11月或明年3月举行全国大选。

当今大马报道，两名消息人士星期三（7月6日）透露，“首相已经选定两个适合举行大选的日期，就是11月或2023年3月”。

消息人士说：“考虑了（提呈）2023年度财政预算案（的日期），11月成为选项之一。”马国政府每年10月向国会提呈新年度的财政预算案。

不过消息人士也指出，这还需要看到时的天气，尤其是西马东海岸年底经常水灾。如果发生严重水灾，大选就不会在11月了。

马国11月至2月是雨季，大雨可能导致水灾而影响交通，选民可能对执政党产生负面情绪，历来政府都尽量不在雨季举行大选。

1955年以来的所有14届大选，只有时任首相马哈迪在1999年11月29日、即雨季期间举行了大选。马哈迪领导的国阵那年的选举成绩不如以往，但是还是保住国会三分二优势。

另一消息人士则透露，依斯迈沙比里也考虑，在明年农历新年后以及回教徒斋戒月之前举行大选，并认为明年3月是另一个合适的日期。明年1月22日是农历大年初一，开斋节则预计在明年4月21日或22日。

马来族与华族是马国两大族群，历届政府为了争取两族选民的支持，安排大选时都会避开农历新年与开斋节，尤其有了前首相阿都拉2008年大选的前车之鉴。

时任首相阿都拉2008年2月13日宣布解散国会，并在同年3月8日举行全国大选。当年2月13日正好是农历大年初七，让许多正准备大年初九“拜天公”的华族民众错愕。

马国政局变化或影响大选日期

2008年大选投票结果，国阵遭遇史无前例的惨败，并首次丢失控制国会下议院三分二议席的优势。当时分析员普遍认为，农历新年要到正月十五元宵节后才算结束，华社因此认为国阵干扰华族过年，故意在元宵节之前解散国会。一些分析指出，华族选民当时纷纷投情绪票，支持反对党，让国阵受挫。在大选后几个月，阿都拉遭巫统党内逼宫，最后黯然下台。

不过，当今大马引述两名消息人士，马国接下来的政局变化可能会改变依斯迈选择的大选日期，“也可能有其他日期，须看到时的政治局势”。