单日新增病例连续三天上升 马国新一波冠病疫情来袭

马国卫生部长凯利说，新一波疫情已到来，如果新病例激增，政府不排除收紧防疫措施，包括恢复在户外强制戴口罩的规定。

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情回温，单日新增确诊病例连续三天上升，周四（7月7日）再破4000起，报4020起。卫生部长凯利说，新一波疫情已到来，如果新病例激增，政府不排除收紧防疫措施，包括恢复在户外强制戴口罩的规定。

凯利周五（7月8日）针对新一波疫情召开记者会指出，疫情反弹主要是奥密克戎亚型毒株BA.5开始在马国广泛传播所致。这波疫情预计最迟在三个月后达到高峰期。

他说，卫生部检测5月及6月的确诊病例时发现数起BA.5病例，而过去数周单日新增病例出现上升趋势，因此相信BA.5毒株已在马国肆虐。“在（马国）第27个流行病学周（7月3日至9日）首五天，新增确诊病例比上一周上升31%，入院人数也增加了13.7%。BA.5毒株引发的新一波疫情很可能已在马国暴发，预计下来一两个月的新确诊病例会持续上升。”

他为此劝请还未接种冠病疫苗加强剂的人尽快接种，因为BA.5毒株会增加确诊患者住院及二度染疫的风险，而接种疫苗加强剂能降低重症及死亡率。

他指出，马国目前仍有31.4%或超过700万成年人尚未接种冠病疫苗加强剂。

马国周四新增三起冠病死亡病例，累计3万5795起。全国确诊病例累计458万6322起。

凯利也提醒民众，政府并没有取消室内强制戴口罩的规定，但越来越多人开始松懈，在室内不戴口罩；若情况没有改善，政府会加强执法，严厉取缔违反防疫措施的人。

他说，马国目前已从冠病大流行进入到地方流行病过渡阶段，政府不会再推行严格的行动管制令，但一些防疫标准作业程序（SOP）依然须遵守，包括在室内戴口罩。“政府不想再限制民众或者开罚单，但你们应负起责任……除了演讲、饮食和拍照，在室内还是必须戴口罩。”

至于最近引起关注的猴痘传染病，凯利指出，新加坡第一起本土猴痘病例确诊患者，即居住在新加坡的45岁马国男子，曾在上个月中和本月初到访槟城及柔佛州新山。

他说，这名男子在6月11日和12日，以及7月2日和3日到过新山；他也在6月17日至20日期间，和亲人到槟城游玩，但当时没有任何不适。

“他是于7月2日在新山时出现症状，7月6日在新加坡确诊。这起病例的感染源还在调查中，尚无法确定他是在马国或新加坡被感染。卫生部会密切监督并和新加坡当局保持联系，互相通报有关这起病例的信息。”

凯利补充，马国至今没有猴痘确诊病例；截至本月7日，有五起疑似病例，经检测后证实都与猴痘病毒无关。