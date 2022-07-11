落实五点共识恢复民主进程 布林肯促中国亚细安向缅军政府施压

布林肯呼吁区域支持让缅甸政权遵守亚细安制定的五点共识，同时认为让缅甸重返轨道是中国的责任，也符合中国的利益。

（曼谷综合电）美国国务卿布林肯敦促中国及亚细安成员国向缅甸军政府施压，要求军政府落实去年与亚细安达成的“五点共识”，以及恢复缅甸的民主进程。

布林肯星期天（7月10日）在曼谷召开的记者会上作出上述呼吁。他说：“区域支持让缅甸政权遵守亚细安制定的五点共识至关重要……但这种情况没有出现。”

去年2月缅甸军方发动政变后，当地局势一直未有好转。亚细安与缅军去年4月达成“五点共识”，包括停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸，但缅军政府一直没有落实。

布林肯说：“让缅甸重返轨道是中国的责任，也符合中国的利益。”

布林肯在印度尼西亚峇厘岛出席二十国集团（G20）外长会议后，星期六到泰国访问两天。他星期天会见了泰国外长帕马威奈和首相巴育，以及泰国的一些缅甸青年代表。

中国国务委员兼外长王毅上周到缅甸出席澜沧江—湄公河合作外长会期间，曾呼吁缅甸军方与反对党对话。

过去两个星期，王毅在东南亚展开密集的外交行程，上周二（7月5日）访泰时会见了巴育。布林肯的泰国之行，被认为是要争区域国家对美国的支持，以抗衡中国在区域日益扩大的影响力。

美泰签署战略联盟和伙伴关系联合公报

布林肯和帕马威奈星期天签署一份有关战略联盟和伙伴关系的联合公报，重点关注冠病大流行后的复苏战略，推动绿色和数码经济、可再生能源、网络安全、气候变化和公共卫生发展。

美泰两国也签署一份谅解备忘录，涵盖农业、能源和贸易等主要商业领域的生产过程。

布林肯在与帕马威奈联合召开的记者会上说，美国欢迎泰国加入印太经济框架。他说，亚太地区每天都在“塑造21世纪的发展轨迹”，而泰国是美国在本区域的重要盟友和合作伙伴。

泰国是美国在亚洲历史最悠久的盟友，两国将在明年踏入建交190周年。帕马威奈说：“我们已为未来190年奠定基础。”

另据《曼谷邮报》报道，泰国政府发言人称，巴育对泰美签署谅解备忘录表示欢迎。巴育和布林肯会面时，也提出泰国希望美国总统拜登能参加11月举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会。

不过，布林肯回应记者时说，他还不确定美国会派谁出席APEC峰会，所以不确定拜登与中国国家主席习近平会否在APEC峰会首次举行面对面会谈，但透露拜登与习近平未来几周可能进行对话。

泰国是今年APEC的轮值主席国，但还未透露会否邀请俄罗斯总统普京参加APEC峰会。美国已表明不想在任何国际活动上碰到俄罗斯。