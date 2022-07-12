吁本区域避免受地缘政治计算影响 王毅：东南亚国家别沦为大国棋子

东南亚具有战略重要性，长期以来是大国地缘政治摩擦的中心。面对中美博弈，东南亚各国都尽量避免陷入中美对抗之中。中国外长王毅建议中美应考虑制定在亚太积极互动的规则，并共同维护开放的区域主义。

（雅加达／曼谷综合电）中国国务委员兼外交部长王毅，提醒东南亚国家不要沦为大国竞争的“棋子”。

王毅周一（7月11日）在印度尼西亚首都雅加达的亚细安秘书处发表演讲时说，许多亚细安国家面对选边站的压力，本区域可能因而被地缘政治因素重塑。

他说：“我们应该防止本区域受到地缘政治计算的影响……避免在大国竞争和胁迫的情况下被当作棋子……本区域的未来应该掌握在我们的手中。”

东南亚具有战略重要性，长期以来是大国地缘政治摩擦的中心。面对中美博弈，东南亚各国都尽量避免陷入中美对抗之中。

王毅最近几周在本区域展开积极外交，连访数个国家。他上周在峇厘岛出席了二十国集团（G20）外长会议。

王毅周一在演讲中提到，他和美国国务卿布林肯周末在峇厘岛会面，谈了五个小时。

他向布林肯提出中美在亚太区共存的蓝图。“我非常郑重地告诉美方，我们双方应考虑制定在亚太积极互动的规则，并共同维护开放的区域主义……我们期待美方就中方的建议提供反馈。”

王毅透露，中国建议的规则包括：支持亚细安核心地位及维护现有的区域合作框架；尊重彼此在亚太区的合法权益，而不是试图对抗或限制对方；促进区域稳定，同时为本地区提供更多公共产品。

王毅在回答有关台湾问题的提问时说，华盛顿“通过歪曲和掏空‘一个中国’政策，试图打台湾牌来干扰和遏制中国的发展”。他说：“台海两岸将享有和平发展，不过当一中原则受到肆意挑战、甚至被破坏，那海峡两岸将乌云密布，甚至掀起狂风暴雨。”

中国不承诺对台放弃使用武力，美国则表示秉持一中政策，不鼓励台湾独立，但会根据《台湾关系法》，继续提供台湾足以自卫的武器。

中美外长再举行会谈 为两国元首通话铺路

王毅与布林肯在峇厘岛G20外长会议后，举行长达五小时会谈。这是两人去年10月在罗马会晤后，再度面对面会谈。此次会谈也被视为是为中美元首在未来几周内通话铺路。

布林肯星期天在泰国记者会上回答提问时说，预计美国总统拜登和中国国家主席习近平将在未来几周内通话。

不过当被问到两位领导人是否会在11月的G20峰会期间首次面对面会谈，布林肯表示他也说不准。

“关于习主席和拜登总统，我们的期望是他们将有机会在未来几周内通话。我无法推测秋天可能发生的事情。”