缅军政府安装脸部识别监控系统 人权组织恐将用于打压异议分子

（新加坡路透电）缅甸军政府在全国更多城市安装中国制造、具脸部识别功能的摄像监控系统。人权组织担心军政府利用这套系统监视和打压异议分子。

三名正在参与或曾参与摄像监控系统安装计划的消息人士向路透社透露，军政府招标书指这项计划旨在维护城市安全，在某些情况下，甚至有助维持国内和平。他们担心遭军政府报复而不愿具名。

他们说，去年2月军事政变以来，至少五个城市包括第四大城市毛淡棉（Mawlamyine），启动了新摄像监控系统。另有五个城市包括首都内比都及最大城市仰光，在翁山淑枝领导的前政府时期已经安装或计划安装摄像监控系统，当时的说法是预防犯罪。

其中一名消息人士透露，军政府计划在全国七省和七邦的城市，都安装摄像监控系统。这个规模是先前从未公开的。

消息人士说，得标的两家缅甸公司采用的摄像机和相关技术从中国引进，供应方包括安防巨头浙江大华、华为和海康威视。

海康威视发声明说，从未直接出售产品给缅甸军政府，它的海外市场客户都是分销商和整合商。它也没有出售脸部辨识技术给缅甸。浙江大华和华为则没有作出回应。

消息人士说，军事政变发生后不久，毛淡棉为安装摄像监控系统展开招标，现已安装200多部摄像机，未来还会安装更多。掸邦首府东枝（Taunggyi）和南部港市土瓦（Dawei）2022年安装了数百部摄像机。民族骚乱地区克钦邦首府密支那（Myitkyina）也有了这类装置。

内比都安装的华为摄像机配有脸部识别软件；仰光的监控系统则包含交通指挥中心及摄像机；第二大城市曼德勒在军事政变前已安装至少300部华为摄像机，接下来还将安装数百部。

人权观察组织亚洲区副主任罗伯森发声明说：“监控摄像机对（缅甸）民主活动人士构成严重威胁，因为军警可利用监控摄像机追踪他们的行踪，从中推测他们之间的联系，确认安全屋和其他集合点，以及辨识和拦截民运分子乘坐的汽车或电单车。”

报道称缅甸军政府广泛实施监控，例如电信及互联网服务供应商安装拦截间谍软件，窃听民众通讯内容；设立信息作战单位负责网上监控和攻击异议分子。