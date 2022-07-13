东南亚多地疫情升温 部分地区同时受流感与骨痛热症袭击

马来西亚7月第一周的病例增幅达27.9％，同时流感病例也激增10.7％。学者指出，冠病和流感的症状相似并可能重叠，若同时染上，死亡风险将增加一倍以上。菲律宾则遭受冠病和骨痛热症双重打击。

（吉隆坡／马尼拉／曼谷综合讯）奥密克戎亚型毒株BA.4和BA.5来势汹汹，导致东南亚多地的冠病疫情回弹。一些地方还同时遭受流感和骨痛热症袭击，民众同时感染两种疾病的风险大增。

马来西亚近来暴发新一波冠病疫情，导致一些地区的医疗设施吃紧。CovidNow网站的数据显示，截至7月11日，马国首都吉隆坡的冠病加护病房使用率已达到100％，冠病病床使用率则达66.9％。

根据马国卫生部的数据，7月3日至9日期间，马国新增确诊病例从1万6694起增至2万1355起，增幅达27.9％；死亡病例也从前一周的26起增至38起，上升46.2％。

除了面对冠病疫情来袭，在同一周内的流感病例也激增10.7％。

马国Immunise4Life计划技术主任祖基菲礼指出，虽然概率不高，但人们还是可能同时感染冠病和流感。他说，这两种疾病很难区分，唯一的方法是通过医疗检测来验证。

博特拉大学医学与健康科学院院长占贝利也说，冠病和流感的症状相似并可能重叠，弱势群体感染严重流感可能致命。

他补充：“实际上，如果有人同时感染流感和冠病，死亡风险将增加一倍以上。”

随着冠病确诊病例回升，当地的疫苗接种中心也重现人潮。据当地媒体报道，虽然政府没有强制接种第二剂追加剂，许多民众因担心受感染，主动接种追加剂。

菲律宾遭受冠病和骨痛热症双重打击。今年上半年，菲律宾共记录超过6万5000起骨痛热症，同比增加90％；7月4日至10日的冠病病例也比前一周增加39％，每日平均新增近1500起。

菲律宾卫生部技术咨询小组成员索兰特认为，随着越来越多办公场所和学校重开，政府应该强制人们接种冠病疫苗追加剂。

菲律宾卫生部的数据显示，超过7000万名菲律宾人已完成两剂疫苗接种；但在符合接种疫苗追加剂条件的5500万人当中，只有1520万人已接种。

虽然泰国的冠病新增病例呈下降趋势，但当局提醒，以每天约1万人登记居家隔离或在社区设施隔离来看，实际病例数据可能达每日3万起。

泰国公共卫生部副部长萨蒂说，奥密克戎BA.4和BA.5是泰国境内传播的主流毒株。但由于病患只出现轻微症状或没有症状，当局仅通报在医院通过核酸检测呈阳性的病例。

泰国周二（7月12日）早上发布最新数据显示，泰国过去24小时新增1679起新病例，死亡病例23起。

朱拉隆功大学副教授提拉指出，许多冠病患者没到医院检测，因此每天感染冠病的实际人数可能超过7万8000。他呼吁民众勿掉以轻心，应时刻戴上口罩以防止受感染

奥密克戎亚型毒株已进入柬埔寨

越南卫生部说，当地疫情基本上受控，但呼吁民众加快第三和第四剂疫苗接种。当局预测，如果不采取严厉措施，病例数量可能会继续增加，甚至再次大规模暴发。

柬埔寨卫生部也证实，奥密克戎亚型毒株BA.5和BA.4已流入国内，要求所有人采取额外的预防措施，否则将面对严重后果。