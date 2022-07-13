促中国停止在南中国海“挑衅行为” 布林肯：菲若遭受攻击美会保护

7月12日是南中国海案裁决六周年，布林肯发表声明说：“我们要重申，任何对菲律宾武装部队的武装攻击，都将启动美国的相互防御承诺。”美国和菲律宾于1951年签订了《菲美共同防御条约》。

（马尼拉综合电）美国国务卿布林肯敦促中国遵循国际法，停止在南中国海的“挑衅行为”，并称如果菲律宾武装部队在南中国海受到攻击，美国会保护盟友菲律宾。

7月12日是南中国海案裁决六周年，布林肯周一通过美国驻菲律宾大使馆发表声明说：“我们要重申，任何对菲律宾武装部队的武装攻击，都将启动美国的相互防御承诺。”美国和菲律宾于1951年签订了《菲美共同防御条约》。

布林肯补充道：“我们再次呼吁中国遵守国际法规定的义务，停止挑衅行为。”

海牙仲裁庭当年作出 有利菲律宾裁决

南中国海是航海贸易年值3万亿美元（约4.2万亿新元）的重要通道。

2013年1月，菲律宾就中菲两国的南中国海主权争端启动强制仲裁程序。2016年7月12日，海牙仲裁庭作出有利于菲律宾的裁决，裁定中国以“九段线”在南中国海标示的主权范围无效；北京拒绝接受裁决。

菲律宾前总统杜特尔特2016年上任后采取“亲中疏美”外交政策，一度对裁决持比较模糊的立场。

2020年9月，杜特尔特在联合国大会上发表讲话时称，北京在南中国海的主张违反国际法，并强调菲律宾拒绝任何一方试图破坏仲裁裁决。

2021年5月，杜特尔特又称，这项确认菲律宾专属经济区主权的裁决只是一张可以丢进垃圾桶的纸张。

目前正值菲律宾新旧总统交接，菲律宾学者和参与南中国海案的前官员希望新总统小马可斯善用这项裁决，坚守菲律宾的国家利益。

领导代表团参与仲裁案的前外长罗萨里奥发声明，吁请小马可斯在联大会议提起这项裁决，并提出一项联合国决议，以显示其他国家对菲律宾执行这项裁决的支持。

罗萨里奥也呼吁小马可斯加强武装力量，支持与安全伙伴进行联合巡逻，同时加强安全联盟，尤其是与长期盟友美国的合作。

小马可斯早前曾表明维护仲裁裁决，不会让中国践踏菲律宾的海洋权益，但代表团另一名成员、菲律宾最高法院前大法官卡皮奥对此表示怀疑。他说：“小马可斯可能会效仿杜特尔特，口头上维护裁决，实际上不予执行。”

中国国务委员兼外长王毅上周访问菲律宾时会见了小马可斯，会后发声明称双方讨论了如何加强外交和经济等各方面的关系，唯独没有提及南中国海问题。小马可斯过后接受中国邀请访问北京。

《菲律宾每日问询者报》周二发表社论称，小马可斯访华，将考验他能在多大程度上坚定地维护菲律宾的主权。

评论还说，只要中国继续欺凌较小较弱的“朋友”，王毅所设想的中菲关系进入“新黄金时代”只会是迷思。只要中国继续无视国际规则和其他国家的主权，坚持扩张主义议程，北京就须面对全球的不信任与批评。

中国国务委员兼外长王毅上周访问菲律宾时会见了小马可斯，会后发声明称双方讨论了如何加强外交和经济等各方面的关系，唯独没有提及南中国海问题。