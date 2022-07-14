旅游业近月持续回暖 泰国今年有望接待800万外国游客人次

泰国央行行长塞塔普说，现在每日入境的外国游客已增至约3万人次。外国游客每增100万人次，可提高国内生产总值0.4%，旅游业因此成为了支撑泰国经济复苏的主要动力。

（曼谷讯）泰国旅游业这几个月持续回暖，有望在今年内接待外国游客800万人次。

《曼谷邮报》报道，泰国央行行长塞塔普星期一（7月11日）在一个经济论坛上说，每日入境的外国游客已增至约3万人次，如果这个数据持续增加，到了年底全年入境游客总数将可达800万人次，高于央行先前预估的600万人次。

根据央行数据，今年首五个月，抵境外国游客共131万人次，其中3月21万人次，4月29万人次，到了5月则猛增至52万人次。

塞塔普指出，外国游客每增100万人次，可提高国内生产总值0.4%，旅游业因此成为了支撑泰国经济复苏的主要动力。

他说，鉴于泰国当前的经济复苏情况，泰国央行会持续保持货币政策正常化，不会如美联储那样激进加息。他指出，泰国央行旨在确保经济平稳起飞，而美联储则是要确保美国经济软着陆。

塞塔普说，泰国南部因较为依赖旅游业和服务业，当地经济复苏步伐落后于整体经济。泰南劳动力20%受聘于服务与旅游业，11%从事制造业。

泰国整体经济去年第三季萎缩6.4%；泰南经济受到的冲击较大，萎缩多达12%。不过无论是整体经济还是泰南经济，目前都正在逐渐复苏。

泰国除了迎来更多外国游客，国内旅游业也渐有起色。

泰国航空无线电公司（Aerothai）总裁诺帕实指出，自防疫限制措施大多在7月1日解除之后，全国机场平均每日有1437架次内陆航班起飞，高于上个月的1374架次。

他说，本月有两个长周末（13日至17日庆祝佛教节日，28日至31日庆祝泰王生日），预料将刺激国内旅游，平均每日内陆航班将增至1450至1480架次。

随着越来越多航空公司恢复航线和增加航班次数，估计全年起飞架次将达到43万，比去年多41%。

国际航空运输协会先前指出，5月份的航空乘客数据显示，北半球进入夏天旅游季节，带动全球航空业加速复苏，客流量已恢复至疫前的68.7%。

油价上涨及冠病回弹 或影响旅游业复苏

不过泰国有酒店业者担心，油价上涨以及冠病确诊人数回升可能影响旅游业复苏。

泰国酒店协会西部分会副主席乌东姆说：“华欣本月的整体旅游业绩没4月份时那么好，当时酒店住客率达到90%。这是多个负面因素造成的，尤其是柴油价格上升以及对疫情的担忧。”

从曼谷开车到华欣这个海滨度假胜地约两个半小时，以前的油费约1500泰铢（约58新元），如今涨至2500泰铢。加上生活成本上涨，泰国人的旅游兴致或受影响。华欣本月的酒店住客率预计仅50%至55%。

乌东姆说，近期华欣约5%酒店顾客因为确诊感染冠病而取消或展延旅程。此外，长周末期间，购买力较强的泰国人选择出国游，热门目的地包括越南和新加坡。