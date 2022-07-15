菲央行宣布加息75个基点 稳定比索汇率以抗通胀

（马尼拉综合电）菲律宾中央银行周四（7月14日）出乎意料宣布加息75个基点，基准利率升至3.25％。这是菲央行连续第三个月提高借贷成本。

菲律宾央行行长梅达拉周四在面簿宣布上述消息时说：“通过采取紧急行动，货币委员会希望进一步稳定通胀预期，并缓和通胀前景日益增加的风险。”

自5月以来，菲央行已经宣布加息125个基点。菲律宾6月份录得6.1％通胀率，是当地近四年来的最高水平。

菲决策者早前还表明不太可能通过大规模加息缓和通胀。不过，菲律宾货币比索兑美元汇率本周创下历史新低，疲软的比索今年已下跌近9％，加剧了通胀压力。

经济师指出，菲央行的举措旨在支持或至少稳定比索汇率。

梅达拉说，今年菲律宾经济增长强劲反弹表明，国内经济可以适应进一步收紧的货币政策。

菲央行也预告，随着政府尝试控制能源和食品价格暴涨，接下来可能会有更多的加息行动。 菲央行目前定于8月18日就货币政策召开例常会议。梅达拉说，央行已准备好“采取进一步的必要行动，在中期内引导通胀朝着目标一致的道路前进”。

菲群岛银行首席经济师涅里说，随着美国利率持续上升，他预计8月将再次加息。“这不一定会拖累经济增长，因为即使政策利率为4％，我们的经济增长也成功达到7％或以上。”

菲律宾独立民调机构“亚洲脉动”（Pulse Asia）周二公布的一项民调结果显示，近六成的菲律宾人希望新总统立即采取措施控制通胀。

这项调查在6月24日至27日进行，访问了1200名菲律宾成年民众。

调查结果还显示，45％的受访者将薪资问题列为总统急须处理的事项，并希望能有加薪；约三分之一希望总统减少贫困，并创造更多就业机会。