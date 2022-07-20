令吉下滑但经济基本面比较强大 财长：马国不会像兰卡濒临破产

令吉于昨天下滑0.08％至4.4575令吉兑一美元，是2017年3月以来的新低，也是令吉对美元连续四个交易日下滑。

（吉隆坡综合讯）令吉对美元汇率持续下滑至逾五年新低，引起各方对马来西亚经济前景的担忧，但马国财政部长扎夫鲁指出，马国经济的基本面远强于斯里兰卡，因此不会像斯里兰卡那样濒临破产。

令吉星期二（7月19日）下滑0.08％至4.4575令吉兑一美元，是2017年3月以来的新低，也是令吉对美元连续四个交易日下滑。

兑新元方面，令吉星期二报3.1884令吉兑一新元，比前一天的3.1882令吉兑一新元微跌0.0002令吉，不过仍较今年5月23日3.1964令吉兑一新元的五年低点来得强。

针对令吉币值持续走软，SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）解释，外汇市场本周交易情绪较弱，尤其是美联储本周进入“静默期”（blackout period），相关官员在下周开会前不会公开谈论货币政策。

据马国媒体报道，殷尼斯说：“美联储暂时不会有足以影响外汇交易的发言。此外，亚洲国家奥密克戎亚型毒株病例增加令人担忧，特别是主张冠病‘动态清零’的中国大陆疫情令人关注，这些因素影响了令吉等与人民币有联动关系的货币。”

国际油价下滑影响令吉币值

彭博社分析，国际油价连续两天上涨后下滑，也是影响令吉币值的重要因素。马国财政与国际油价息息相关，政联公司国家石油公司（Petronas）每年上缴的股息就占政府总收入约三成，是政府的最大收入来源。国际油价下滑将导致政府必须重新调整财政预算，因为预算案是根据国际油价每桶48美元拟定。马国政府估计国际油价每下滑1美元，政府就损失3亿令吉收入。

不过，财长扎夫鲁星期二在国会回答巫统笨珍区国会议员阿末马斯兰的询问时说：“国际货币基金组织今年4月表明，马国今年国内生产总值（GDP）增长率预计可达5.75％。若比较马国与斯里兰卡的经济指标，就能看出马国经济显然远比斯里兰卡强。”

阿末马斯兰也是巫统总秘书。他要求政府解释马国的债务水平是否依然可控，并询问政府是否还有进一步借贷的空间，可直接贷款协助人民。

扎夫鲁回应说，一个国家是否有能力增加债务，并非只看债务在国内生产总值的占比，最重要是偿债能力与债务的可续性。他指出，马国的法定债务占GDP的63％，目前的债务占比顶限是65％。

换言之，马国目前没有太多空间进一步增加债务。