热浪席卷全球 越南送餐平台征收“高温天气附加费”

气候变化导致全球多地遭遇更频繁的热浪和洪水，多个国家的消费者和工会也开始关心极端天气对底层员工造成的健康影响。在河内和胡志明市，顾客在召车、点餐或网购杂货时须付5000越南盾（约0.3新元）的高温天气附加费，快递服务的附加费则为3000越南盾。

（胡志明/马德里综合讯）热浪席卷全球多地，越南的送餐平台宣布征收“高温天气附加费”，以补偿工人在炎热天气下工作的艰辛。

提供运输服务的Grab平台，几个月前开始在越南征收“雨天附加费”，如今也规定在气温达到35摄氏度时征收附加费。

Grab发言人告诉汤申路透基金：“在恶劣天气下工作，对我们的司机和送餐员是艰难的。我们要确保他们获得公平的补偿。”

在河内和胡志明市，顾客在召车、点餐或网购杂货时须付5000越南盾（下同，约0.3新元）的高温天气附加费，快递服务的附加费则为3000越南盾。

胡志明市的Grab司机阮氏段（音译，Nguyen Tuan）说，他和同事们无论晴雨，都必须工作糊口，额外的报酬，是给司机们的奖励。

世界资源研究所项目主任贾雅（Jaya Dhindaw）指出，暴露在高温环境中影响健康，还会增加受伤或注意力不集中的风险。但她提醒，高温天气附加费不应成为剥削工人、迫使他们在危险情况下工作的手段。

有网民也批评Grab没有把征收的5000越南盾附加费全部支付给司机和送餐员，只是给他们3600越南盾。

气候变化导致全球多地遭遇频繁的热浪和洪水，多个国家的消费者和工会也开始关心极端天气对底层员工造成的健康影响。

国际劳工组织指出，热应激（heat stress）发生在高于35摄氏度的高湿环境中，一旦人们体温超过40摄氏度就会中暑。

在印度有约750万名零工在4月和5月间，暴露在40摄氏度至50摄氏度的气温下工作。一名孟买居民早前就发推文指责送餐平台让员工在大热天步行4.5公里送餐的做法“不人道”。这则贴文在网上流传并引起回响。

印度零工工会代表丽克塔（Rikta Krishnaswamy）说：“印度的零工不受保护，他们不被承认为员工，因此也不受职业健康和安全规则保障。”

她指出，这些工人不允许进入餐馆取餐、喝水或使用洗手间，一些公司还鼓励工人在恶劣天气下骑脚踏车送餐。

不过部分印度企业也开始采取应对措施。有送餐平台已在不同地点设立休息站，为送餐员提供免费冷饮。

西班牙、意大利等欧洲国家近期出现工人中暑死亡事故后，也开始提出多项建议保障工人。

西班牙首都马德里市政府星期二就和工会达成协议，一旦气温达到39摄氏度就暂停街道清扫工作。

欧洲工会联合会也呼吁各国制定安全的最高工作温度，而英国工会联盟希望立法规定人们在气温超过30摄氏度时停止工作。