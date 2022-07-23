受鸡猪肉等食品价格高涨影响 马国6月通胀率升至3.4%

（吉隆坡综合讯）马来西亚鸡肉及猪肉等主要食品的价格持续高涨，进一步推高通货膨胀。今年6月份的消费者价格指数按年上升至3.4%，超出市场预期的3.2%，也高于5月份的2.8%。

马国统计局首席统计师莫哈末乌兹尔星期五（7月22日）发声明指出，最新的消费者价格指数（CPI）也超越了马国在2011年1月至今年6月期间的平均数1.9%。

食品通胀率上升6.1%，是通胀上窜的主因，其中，鸡肉价格涨幅高达17.2%，猪肉价格也涨了14.6%。

肉类次组别中占比最大（46.1%）的肉鸡，价格在5月份涨了13.4%，6月更涨了17.2%。经处理的肉鸡平均价格也从去年6月的每公斤8.55令吉（约2.70新元），涨至今年6月的每公斤10.02令吉（约3.10新元）。

莫哈末乌兹尔指出，鸡肉价格飙高与全球粮食生产投入成本增加息息相关，鸡饲料的主要原料如玉米、小麦和大豆等的价格纷纷上扬，推高了养鸡成本。

马国政府此前为稳定肉鸡价格及供应而采取了多项措施，包括限定顶价、提供补贴及实施出口禁令，但仍遏制不了涨价趋势。

马国鸡农担心 新加坡市场被印尼取代

马国禽畜业联合总会顾问黄俊仪直言，如今印度尼西亚成了新加坡最新的鸡肉来源地，如果马国的出口禁令迟迟不解除，一旦印尼取代马国成为新加坡的主要鸡肉进口商，势必严重打击马国的养鸡业，那些以出口为主的业者甚至会面临倒闭危机。

黄俊仪接受《中国报》访问时指出，南马地区的养鸡业者首当其冲，因为他们的生产线就是以出口为目标。“新加坡对进口食品的要求很高，本地业者为了达标，在成本方面下了重本，而且出口到新加坡的价格也比本地好一些。如果未来只能做本地市场，（我们的）成本那么高，如何竞争？”

印尼出口到新加坡的鸡肉是冰鲜、冷冻及经加热处理的鸡肉，而马国主要是出口活鸡到新加坡。不过，黄俊仪指出，冰鲜鸡和活鸡其实没太大差别，因此活鸡市场有可能慢慢被冰鲜鸡取代。“冷冻和冰鲜才有很大差别……只要（印尼）做了冰鲜市场，（我们）就完蛋了。”

他说，暂时还无法预计会有多少鸡农受影响，业者只希望鸡肉出口禁令是短期政策，期待政府早日解禁。