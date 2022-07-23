植物油高库存阻碍棕榈果价格回升 印尼考虑取消棕榈油出口内销规定

印尼棕榈油业者一直呼吁政府放宽出口限制和税收条例，并声称若是不改变现状，将会有大批库存被浪费，尤其考虑到未来几个月正好是棕榈树的收成高峰期，届时库存量将会达到饱和。

（雅加达路透电）由于植物油的高库存阻碍了棕榈果价格的回升，印度尼西亚政府正考虑取消棕榈油出口的国内销售要求。

印尼贸易部长祖基菲里星期五（7月22日）透露，他将与棕榈油公司讨论这个想法，如果他们仍然致力于维持国内充足的食用油供应，他可能会取消出口要求。

印尼是全球最大的棕榈油出口国，由于国内出现食用油短缺，政府在4月底禁止食用油和食用油原材料出口，引发全球食用油市场震荡。

这个出口禁令在5月23日取消，但为继续确保国内食用油供应充足、价格稳定，印尼政府随即重新实施了“国内市场义务”（Domestic Market Obligation，DMO）规则，要求生产商将部分棕榈油产量保留在国内销售，以换取出口许可证。出口配额与国内销售量挂钩，最高出口额定在国内销售量的五倍。

然而，短暂的出口禁令及随后实施的“国内市场义务”却导致棕榈油库存激增、储存问题和新鲜棕榈果价格暴跌。祖基菲里说，政府先后推出了不少措施包括暂时取消出口和扩大出口配额，但却都未能迅速削减库存。

祖基菲里在接受记者访问时说：“我正在考虑取消‘国内市场义务’规定，以加快出口，但在此之前，我希望能够得到炼油厂朋友们的保证。”

他补充道，当局意识到随着印度教排灯节（屠妖节）临近，印度和巴基斯坦对棕榈油的需求将会飙高，因此当局会采取措施确保买家有足够的供应。

印尼棕榈油业者一直呼吁政府放宽出口限制和税收条例，并声称若是不改变现状，将会有大批库存被浪费，尤其考虑到未来几个月正好是棕榈树的收成高峰期，届时库存量将会达到饱和。

印尼政府最早在今年1月实施“国内市场义务”，当时规定生产商将出口的棕榈油保留20％在国内，这比率在3月调高到30％。之后，印尼取消了DMO，转向征收更高的出口税。

印尼政府已经取消对所有棕榈油产品的出口征税，直至8月31日，并计划每隔两周而不是每月制定一次毛棕榈油参考价格，以便价格和由此产生的税收更符合市场情况。