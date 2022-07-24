马国通胀率持续上升 依斯迈：仍是东南亚最低

（哥打巴鲁／新山综合讯）马来西亚通货膨胀率持续上升，不过，首相依斯迈沙比里说，马国的通胀率是东南亚国家中最低的，因为政府持续通过补贴计划和发放援助金等方式协助民众应对通胀压力。

他指出，政府今年至今的补贴拨款高达770亿令吉（约240亿新元），其中11亿令吉（约3亿4000万新元）用于鸡肉和鸡蛋补贴，以及40亿令吉（约12亿5000万新元）用于袋装食油补贴。

政府也通过历来金额最高的现金援助计划“马国一家援助金”，为低收入群体提供总额高达82亿令吉（约26亿新元）的现金援助，减轻生活费高涨的压力。

他星期六（7月23日）在吉兰丹州为“马国一家愿景”巡回展主持开幕时说，全球经济不明朗、地缘政治危机和气候变化对民众的生活造成影响及带来严峻挑战。

“玉米和肥料价格上涨，加上运输成本增加，使得物价上涨。但我们依然是东南亚通胀率最低的国家，因为政府发放了770亿令吉的补贴。”

6月通胀率上升至3.4％

依斯迈沙比里早前在国会提到，政府今年的补贴拨款从310亿令吉增至逾770亿令吉，涵盖食油、面粉、液化天然气、柴油及RON95汽油等。

尽管如此，马国统计局最新数据显示，6月份通胀率上升至3.4％，高于5月份的2.8％，主要食品价格也持续高涨。

马国政府希望通过补贴和其他财政支持保护民众免受价格上涨冲击，但庞大的拨款也令国家面对财政压力。

为了缓解民众负担，马国政府对肉鸡和鸡蛋等实施顶价的限制，这让生产商大喊吃不消，政府为此一度打算取消限价，不过，顾忌到民众反弹，政府最后还是维持顶价措施，但取消了对瓶装食用油的补贴，并考虑研拟新的燃油补贴机制，针对性帮助真正有需要的低收入群体。

农业副部长称肉鸡供过于求 但未提及会否解除出口禁令

马国通胀率走高的主因是食品价格，特别是鸡肉价格上涨。不过，农业及食品工业部副部长阿末韩沙透露，从7月开始，马国每天生产超过200万只肉鸡，超出国人每日消费所需的约180万只，显示目前是供过于求，市场上的肉鸡价格已开始恢复稳定。

他星期六在柔佛州新山出席公开活动后，被询及目前马国肉鸡的供应情况时说：“目前的肉鸡自给自足率达到104％，鸡蛋的自给自足率则有115％。我们已成功稳定肉鸡和鸡蛋的价格及供应。”

不过，他没有提到政府是否因此考虑检讨或解除鸡肉出口禁令。