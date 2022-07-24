执政联盟支持下 泰国政府挺过不信任动议

（曼谷综合讯）泰国首相巴育和10名内阁部长在执政联盟的支持下，安然挺过了不信任动议。巴育政府呼吁反对党为了人民和国家，与政府合作。

经过四天的辩论，泰国国会星期六（7月23日）就反对党提呈的不信任动议表决。巴育和10名内阁部长全员过关。其中，256人对巴育投下信任票，206人投不信任票，九人弃权。

获得最多信任票的是副首相兼国防部长巴维（Prawit Wongsuwan），有268名议员支持他，193人投不信任票。泰国副首相兼商务部长朱林所获支持率最低，只有241人投信任票，207人不信任；内政部长阿努蓬的不信任票则最多，有245张，信任票有212张。

要通过不信任动议，国会里的477名议员中须有至少239人投不信任票。但反对党在国会只有约207个席位，执政联盟则拥有253席，表决结果在意料之中。

四天的辩论全程在电视直播。巴育与10名内阁部长接连被反对党议员拷问，并被指责腐败、经济管理不善等。

泰国政府对这些指控一一做出回应。巴育星期五也在国会列出政府八年政绩，包括分配了超过120万莱（相当于19.2万公顷）土地给低收入群体耕种、协助泰国航空公司避免破产，以及立法缩小贫富差距等。

《民族报》引述巴育说：“我对所做的感到骄傲，也清楚自己在做什么。没有人可以永远活着，但泰国必须屹立不倒。我希望所有有能力的人延续这些项目，为了国家共同努力，这样你才能自信地说‘我为身为泰国人而自豪’。”

泰国政府发言人在国会表决后也说：“反对党在过去几天的不信任动议辩论中，提出的一些议题内容不实，而政府已借此机会澄清。如今辩论已结束，我们敦促反对党为了人民和国家，与我们合作。”

巴育在2014年率领泰国军人发动政变，之后在2019年的大选中获选担任首相。这是2019年至今，他面对的第四次不信任动议，相信也是最后一次。本届泰国政府将于2023年3月届满。

反对党其实清楚胜算不大，提出不信任动议更多是为来届大选造势。