菲一大学发生枪击三死二伤 死者包括菲南前市长

（马尼拉综合电）菲律宾马尼拉雅典耀大学毕业典礼发生枪击事件，三人死亡，两人受伤。死者包括菲律宾南部拉米坦市前市长，警方怀疑这是一起目标特定的枪杀案。

马尼拉这起枪击事件在当地时间星期天（7月24日）下午2时55分发生，当时雅典耀大学（Ateneo de Manila University）法学院毕业生和家长正陆续抵达校园参加毕业典礼。

马尼拉奎松市警察局局长梅迪纳案发后召开记者会说，嫌犯与大学保安人员枪战时受伤，并试图开车逃跑，最终被警方逮捕。

菲首席大法官逃过一劫

警方在嫌犯身上搜获两把手枪，初步认定这是一起涉及私人纷争的独立事件，嫌犯的目标相信是拉米坦市前市长弗里盖（Rose Furigay）。据路透社报道，嫌犯是拉米坦市居民。

案发时，弗里盖正准备参加女儿的毕业典礼，她中枪后被紧急送往医院救治，在送抵医院时经医生宣布死亡。弗里盖的女儿也在事故中受伤，目前在医院接受治疗，情况稳定。另外两名死者是弗里盖的行政助理和一名大学保安人员。

菲律宾最高法院首席大法官格斯蒙多是毕业典礼演讲嘉宾，事发时他还在前往校园的路上，因此逃过一劫。

小马可斯发推文 表示“震惊和悲伤”

事发后，校方取消了毕业典礼。警方封锁校园并派出一组特工到场调查，同时向受害者和校方提供援助。

菲律宾总统小马可斯发推文表示“震惊和悲伤”，并承诺执法单位将彻底并尽速调查这起枪击事件，将涉案者绳之以法。

尽管菲律宾的枪支管制不严格，但发生在校园和大学的枪击事件仍然罕见。政治领袖遭刺杀在当地则相当普遍，尤其是在选举期间。

弗里盖的家族在拉米坦市政治占主导地位。她2013年接替丈夫出任市长。这种情况在菲律宾很常见，政治职务会在有权势的家族成员之间转移，以维持影响力。弗里盖担任了三届市长，碍于宪法规定不能在5月9日大选中寻求连任。