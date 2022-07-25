菲小麦价飙升 平民面包“缩水”

（马尼拉法新电）俄乌战争推高了小麦价格，菲律宾比索疲软又推高了进口食用油的成本，许多菲律宾面包店不得不缩小当地人喜欢当作早餐的咸面包，以应对通货膨胀。

菲律宾首都马尼拉郊区一家面包店所售卖的咸面包（pandesal）原本每个重35克，但近几个月原料成本飙升，店家决定将这款“平民面包”的分量减少至25克，以确保面包价格能够维持在一个2.50比索（约0.06新元）。

面包店老板茂丽昂担心，即使只是稍微提高价格，也可能让拮据的老顾客转向五个街区外的竞争对手。

茂丽昂原以为随着冠病疫情好转，经济活动开始复苏，面包店的经营会改善。然而，2021年12月以来，小麦等原料，以及燃料价格飙升，面包店只能勉强求存，根本没有足够资金批量购买原料，因此更容易受到国内外市场价格变化的影响。

在缩减员工人数和承担部分成本后还是无济于事，茂丽昂最近决定将价格提高20％至每个3比索，因为进一步缩小面包只会影响质量。

对许多菲律宾人尤其是低收入家庭来说，这款松软的小圆面包是必不可少的早餐。如今咸面包涨价，一些低收入家庭只好少吃几个。

有五个孩子的瓜丽诺说：“我孩子原本每人吃五个咸面包，现在他们只能吃三四个。5角钱对我们这样的穷人来说是件大事。”

菲律宾6月份通胀率达6.1％，为近四年来的新高，这主要是燃料价格大幅上涨推高食品和运输成本所致。

据菲律宾众议员萨尔赛达，小麦价格已经上涨165％，烘焙业已普遍出现“缩水式通胀”。

菲律宾面包店协会主席查韦斯说，数以千计的面包店正因原料成本上涨而感到不安。“我们所有人都在挣扎，不是为了盈利，而是为了生存。我们必须保护咸面包行业。”