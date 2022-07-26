首次发表国情咨文 小马可斯提多计划大刀阔斧改革经济

在长达一小时18分钟的演讲中，小马可斯承诺大力推动数码服务增值税。他说：“我们的税收制度将调整，以赶上数码经济的快速发展。”他估计，2023年里新征税措施将取得117亿比索的初始收入。

菲律宾总统小马可斯星期一（7月25日）在国情咨文中宣布，推动税务改革、加快提升基础设施、大力吸引外来投资、改善旅游业和实现农业现代化。

小马可斯在他的首个国情咨文中重申，菲律宾今年经济增长目标是6.5％至7.5％，到2028年他任期结束时的目标是8％。菲律宾此前最后一次录得8％以上增长是在1976年，当时的总统是小马可斯的父亲老马可斯。

在长达一小时18分钟的演讲中，小马可斯承诺大力推动数码服务增值税。他说：“我们的税收制度将调整，以赶上数码经济的快速发展。”他估计，2023年里新征税措施将取得117亿比索（约2亿9000万新元）的初始收入。

小马可斯政府也计划推动农业现代化，包括一系列土地改革，以现代科技提高农作收成，在减少农产品进口的同时促进出口。菲律宾是大米进口国，小马可斯指出，近期全球粮价危机凸显，菲律宾面对粮价上涨和粮食供应不足时的脆弱性。

兼任农业部长的小马可斯也宣布，要让农民暂停支付贷款一年，让农民有更多喘息空间来提高产量。

在改善旅游业工作方面，他说任内不再实施边界封锁。他希望借旅游业创造就业机会、取得经济增长动力。

小马可斯也承诺对医疗、教育制度作出改革，加快机场和铁路等基础设施建设，大力开发可再生能源，并重新探讨开发核电。

学者：寻找足够资金是实现新计划一大考验

受访学者认为，在今年5月9日选举以压倒性优势当选的小马可斯在国会享有广泛支持，在立法议程和政策合法化阶段不会遇到太大阻挠。然而，他要如何寻找足够资金来实现这些计划将是一大考验。

菲律宾大学政治学系副教授布兰科（Dennis V. Blanco）接受《联合早报》访问时说，小马可斯的国情咨文涵盖了几乎所有领域的计划和方案，如经济、旅游、农业、教育、卫生、劳务输出，以及他希望国会颁布和修订的立法议程。

布兰科分析，小马可斯在国会两院享有绝大多数议员的信任，因此他所制定的政策在立法议程出现政治僵局可能性会大大减少。他说，小马可斯可能在执行计划时面临挑战，其中“包括寻找足够资金来实现这些计划”。

除了推出一系列计划来增加国家收入，小马可斯也呼吁国会通过“政府精简法案”，对跨部门的职能、计划和项目进行全面审查，确保政府在履行职责时优化资源。布兰科认为，该法案将促使政府运用人力资源时更灵活和更精简，也节省人事费用。

身为美国在东南亚的长期盟友，菲律宾近年却与中国走得更近。小马可斯重申将在外交上保持独立，并说“不会放弃任何领土，哪怕是一平方英寸”，赢得了国会近30秒的持续欢呼和掌声。