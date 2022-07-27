亚细安谴责缅军政府处决民运人士 打击推进五共识努力

亚细安谴责缅甸军政府处决了四名反对派人士，指这使亚细安为解决缅甸危机而推进五点共识的努力受挫。受访学者认为，这个事件可能是个转捩点，亚细安应考虑对缅甸采取更严厉的行动，并检讨五点共识的成效。

亚细安轮值主席柬埔寨星期二（7月26日）在外交部网站发表主席声明，谴责缅甸军政府不顾柬埔寨首相洪森和亚细安其他成员国的呼吁，处决了四名反对派人士。亚细安严正看待此事，并呼吁各方保持最大的克制、耐心和努力，避免局势升温。

缅甸国营媒体星期一宣布，军政府处决了四名协助“恐怖行动”的活跃分子，包括全国民主联盟前国会议员朴泽亚陶和民运领袖觉敏友等，罪名是协助民间反政府活动。缅军方去年2月发动政变夺取政权后，全国各地普遍发生抗议示威，军方血腥镇压。

报道没说明进行处决的日期与方式等细节。这是缅甸自1988年以来首次执行死刑。政变后，军方控制的法庭已判处117人死刑。

柬埔寨在声明中说，缅军政府在第55届亚细安部长级会议即将召开之际处决民运人士，应受强烈谴责。这不仅让亚细安为推动五点共识所做的努力受挫，也显示军政府严重缺乏支持这些努力的意愿。

亚细安外长会议定下周在柬埔寨首都金边举行。届时，亚细安缅甸问题特使布拉索昆将汇报他在3月和6月两次访问缅甸的进展。

学者：亚细安应考虑对缅采取更严厉行动

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员佘丽莲接受《联合早报》访问时说，这起事件料将成为外长会议的首要议程。她指出，缅军政府在布拉索昆到访后不久执行死刑，显然不把五点共识和亚细安主席放在眼里。

佘丽莲说：“洪森曾呼吁缅甸给四名囚犯执行缓刑，缅甸却处决了他们，这是对洪森的侮辱。布拉索昆原本计划在9月到缅甸进行第三次访问，但现在可能搁置，会见前民选政府领袖翁山淑枝的机会也变得渺茫。”

缅甸军政府发言人佐敏屯26日在例行记者会上说，处决四人是在“伸张正义”，军方是依法行刑，也给了囚犯辩护的机会。

他说：“如果将他们的判决与其他死刑案相比，他们犯下的罪应被判多次死刑。”

为敦促缅军政府与国内其他势力和平协商，促成全国和解，亚细安与缅方去年达成五点共识，但缅方一直未实质落实共识。

佘丽莲说，这起事件可能是转捩点。亚细安过去一直对缅甸保持耐心，并与军政府进行了各层级的接触，但现在是亚细安重新检讨对缅态度的时候了。“这包括采取更严厉的行动，比如在实质意义上暂停缅甸在亚细安的职务。”

她也建议亚细安检讨五点共识至今的成效。

新加坡南洋理工大学政治学者陈添金博士受访时说，亚细安为了在缅甸推动民主，必须继续跟军政府接触，因此他不认为亚细安的对缅态度会有明显变化。

国际社会也谴责

缅甸的行为也引起国际社会谴责。联合国形容这是“残酷和倒退的一步”，缅甸将继续深陷于危机之中。

美国国务卿布林肯谴责缅军政府完全无视人权和法治，公然通过虚假审判和处决行动，试图消灭民主。国务院发言人普赖斯也呼吁各国禁止向缅甸出口军备，并透露美国考虑对缅军采取进一步的制裁行动。