缅甸人编写电子游戏 让玩家交战枪杀缅政府军泄愤

（仰光讯）市面上出现一款电子游戏，玩家可以上战场与缅甸政府军厮杀交战。这个游戏自3月推出以来，下载次数已超过39万次。许多玩家说，他们玩这个游戏，是因为游戏开发者承诺将收益捐出，资助缅甸反政府武装力量，以及援助那些因战火而流离失所的平民。

72岁退休历史教师塞林从未玩过电子游戏，直到一个月前他浏览面簿时偶然发现《英雄之战：人民防卫军游戏》，之后他就着迷了。

缅甸军人去年发动政变后，全国各地出现反政变示威，军方以武力镇压，夺走数千人性命。民间涌现大大小小的人民防卫军，与政府军对抗。

塞林告诉《纽约时报》：“虽然我不能杀死那些残杀平民的士兵，但在游戏中杀死军人让我很有成就感。”

《英雄之战》是由三名缅甸软件开发员所设计，他们在政变前已离开缅甸。其中一名叫科图特的软件开发员说，他们是因国内同行被捕后失踪，而萌生创建这款游戏的念头。

《英雄之战》的付费版于6月中旬发布，几天内就登上美国、澳大利亚和新加坡苹果应用商店的10大游戏排行榜。科图特说：“全世界的缅甸人都在下载它。”

在游戏中，玩家拿枪上战场，在激烈驳火中将政府军击毙，若能过关斩就可进入更高级别，还可以把平民间谍，以及支持军政府的叛变名人当成攻击目标。

《英雄之战》的免费版是通过玩家观看广告来赚钱；付费版则是在玩家下载游戏或购买弹药时收钱。游戏开发商说，他们已经捐出9万美元（约12.5万新元）的收益，五分之一用于援助流离失所的平民，其余分赠给20多支人民防卫军。

缅甸国内的玩家须通过VPN（即虚拟专用网络）“翻墙”登入游戏。为了避免在检查站或警察随机拦截时,被发现手机里藏有冒犯军政府的游戏，玩家会在出门前卸载游戏，回家后再重新下载。

缅甸僧人和士兵 也玩游戏宣泄心中怒火

《英雄之战》吸引了一些意想不到的粉丝。例如32岁的僧人平雅翁塔是这个游戏的狂热玩家。虽然佛教禁止杀生，但他认为，人民须自我防卫免受军人伤害。“玩《英雄之战》有违佛教教义，但我并不感到愧疚，因为我们在军政府统治下苟延残喘……僧人应当受到尊重，然而军政府却折磨和杀害僧人。”

连军中也有士兵在玩《英雄之战》。一名不愿具名的士兵说，他不敢叛逃，因为担心家人会遭军方报复，他只能暗地里为人民防卫军提供军中情报，而玩《英雄之战》让他可以宣泄心中怒火。