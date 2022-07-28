国能配电站突故障 马国七州逾10城市大停电

马来西亚国家能源公司指出，巴生谷以外的停电地区都在停电20分钟到40分钟后恢复供电。巴生谷地区则在停电后逐步分区恢复供电，并在星期三下午3时零2分全面恢复正常供电。

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家能源公司的配电站星期三（7月27日）下午突然故障，造成吉隆坡国际机场和西马七州超过10个城市个别地区停电。

除了雪兰莪巴生谷地区，其他停电地区都在一小时内恢复供电。巴生谷地区则当天下午3时恢复供电。

据马来西亚国家能源公司（简称国能）发布的信息，受影响地区包括柔佛的班卒、森美兰的林茂、槟州的北海、峇六拜和诗不朗再也、彭亨的关丹、北根、文冬和英迪拉马哥打城、吉兰丹的哥打峇鲁、吉打的亚罗士打，以及雪兰莪巴生谷地区的八打灵再也、万宜和蕉赖。

不过，有民众指雪州的沙亚南、士拉央和双威等地也停电。

国能说，星期三下午12时39分西马部分地区停电，是因柔佛永平北部一个主要变电站的配件故障所致。“这次停电总共影响2.2吉瓦（GW）或约一成电力需求。”

国能指出，巴生谷以外的停电地区都在停电20分钟到40分钟后恢复供电。巴生谷地区则在停电后逐步分区恢复供电，并在星期三下午3时零2分全面恢复正常供电。

隆国际机场一片漆黑

雪隆地区大规模停电造成吉隆坡国际机场（KLIA）一片漆黑，管理层随即在社交媒体向旅客致歉。巴生谷地区Rapid KL公司的安邦至大城堡轻快铁服务也受停电影响暂停运作。停电也造成雪州与吉隆坡部分道路交通灯停止运作，影响公路使用者出行。

雪州消防局表示，至少有三座公寓有民众因停电受困在电梯。

马国历来最严重的停电事故发生在1992年9月29日，闪电击中输电设施而导致输配电系统故障，全国大规模停电好几天。

登嘉楼帕卡的苏丹依斯迈发电站附近一条输电线路1996年8月3日也因损坏，导致西马半岛所有发电站无法正常供电，西马大规模停电数小时。政府在那之后批准五家独立电厂参与发电业务。