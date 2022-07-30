消息：预算案或提前至9月 马国可能今年内大选

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里可能提前在9月提呈2023年财政预算案，分析人士认为这可能是政府要在今年内举行全国选举的调整之一。《星洲日报》引述消息人士说，第15届大选不会迟过今年12月举行。

依斯迈沙比里也是巫统副主席，包括党主席阿末扎希和他在内的巫统五名最高领袖（又称“五巨头”），在星期四（7月28日）国会下议院通过与反跳槽法案相关的联邦宪法修正案的前一天开会，引起各方揣测大选将在近期内举行。

消息人士： 巫统“五巨头” 正积极磋商大选日期

《星洲日报》探悉，巫统“五巨头”正积极磋商，为大选定下日期。消息人士透露，依斯迈沙比里倾向于预算案提呈后才大选，但其他党领袖认为大选须在预算案提呈之前举行。“目前双方还在讨论，包括可能提前至9月就提呈预算案。”

根据马国国会议程表，财政部长扎夫鲁将在10月28日下午4时，在下议院提呈明年度财政预算案。

消息人士还说，社团注册局很快就会批准巫统的修改党章申请，把原定最迟今年12月举行的党选延期到大选后才举行。

“如此一来，巫统已没必要执行B计划，这意味着大选会在今年内举行。”

巫统总秘书阿末玛斯兰星期五（29日）证实，当天收到社团注册局回函，通知当局批准巫统修改党章。“换言之，巫统会在第15届大选后的六个月内才党选。”

不过，巫统署理主席莫哈末哈山及副主席莫哈末卡立诺丁都否认，巫统“五巨头”27日的会面是商议大选日期。

巫统“五巨头”是指党主席、署理主席及三名副主席，包括依斯迈沙比里，莫哈末卡立诺丁和马哈基尔。依斯迈沙比里之前表明，何时解散国会将由五人商议，再带入巫统最高理事会及内阁讨论，最后才向国家元首寻求谕准。

莫哈末哈山星期五在森美兰州会见当地国阵领袖后在记者会上指出，他们五人一直都定期开会，只是没有对外宣布，而这次在社交媒体公开五人会面的照片，主要是希望平息外界指巫统分裂、党内有不同阵营的不实说法。

他说：“这是我们首次决定上载五人会面的照片（到社媒）。大家都说现在的巫统有A队、B队和C队，所以我建议发一张照片来辟谣。”

当被询及五人在周三会议上讨论什么议题时，莫哈末哈山说，主要是有关巫统的未来发展，以及如何强化党的竞选机制。

莫哈末卡立诺丁也在个人面簿发相同一组的“五巨头”会面照片。他写到：“（巫统高层领袖）每次会议都是在互相尊重及公开的情况下进行，所达致的共识都是以国家和党的利益为出发点。”

他强调，有关巫统出现“官司派”和“官职派”，或党高层分裂的说法都是谣言。