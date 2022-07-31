明天起外籍人士入境马国 不必填MySejahtera旅客卡

（吉隆坡综合讯）马来西亚卫生部宣布，从星期一（8月1日）起，所有入境马国的外籍人士——即包括新加坡人，不必在入境前通过防疫手机应用MySejahtera填写旅客卡（traveller's pass）。此前只有返马的马国公民无须填写。

尽管马国的冠病疫情有回温的迹象，不过，卫生部长凯利星期六（7月30日）说，马国卫生体系目前处于良好且受控的状态，因此决定简化外籍人士入境的防疫程序。

他发声明指出，虽然简化了外国旅客的入境程序，但卫生部会持续加强在所有国际入境处的监测措施。旅客抵境时，若热能感应器探测到有发烧等症状，或是旅客自行通报身体不适，会被送往附近医院或诊所接受进一步检查。一旦疑似感染冠病、猴痘和中东呼吸综合征（MERS）等病毒，就须留院治疗。

今年初疫情大幅好转 马国逐步放宽防疫措施

根据马国之前的防疫规定，所有入境旅客，包括马国公民和外籍人士都须在入境前填妥MySejahtera里的旅客卡，并在入境时向关卡官员展示，以确保旅客完成健康申报，以及方便当局有需要时发出居家隔离令。

今年初疫情大幅好转后，马国政府逐步放宽防疫措施，包括在4月1日全面开放边境，以及从7月4日起简化公民回国的防疫程序，取消马国人在入境前填写旅客卡的规定。

马国周五新增4860起冠病确诊病例，累计467万2999起。当天通报10起死亡病例，累计3万5956起。