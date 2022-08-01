专家：挺过不信任动议料可完成任期 巴育执政联盟下届继续掌权概率提高

泰国专家指出，执政联盟阵容可能会在下届大选后以某种方式重新组合。如果执政联盟能够保持团结，在（军方任命的）参议院帮助下，确实有机会继续执政。

（曼谷讯）泰国首相巴育成功挺过不信任动议，为政府在剩余的执政期扫除不少障碍，也提高了执政联盟在下届大选继续掌权的概率。

泰国国会在7月19日至22日，针对反对党对巴育和10名内阁部长提出的不信任动议进行了辩论。在23日的表决中，巴育获国会477名议员当中的256人支持，成功挺过反对党提出的不信任动议。

这是自2019年以来，巴育面对的第四次、也是最后一次不信任动议。泰国本届政府将于2023年3月届满。

泰国国立法政大学政治系讲师素拉猜（Surachai Sirikrai）向《曼谷邮报》分析，来自执政联盟内部的抵抗微不足道，他相信巴育能顺利完成本届任期。

巴育下来将面对有关首相任期争议

早前，由微型政党议员和执政党公民力量党部分议员组成的“16人小组”扬言要对巴育投不信任票，但一些政党议员最后还是没有这么做。素拉猜说：“事实是，政府有足够的金钱和内阁职位，可作为换取忠诚的条件。”

虽然不信任动议已告一段落，但巴育下来将面对有关首相任期的争议。

泰国宪法规定首相任期不可超过八年。泰国2014年发生军事政变以来，巴育已连续执政两个四年任期。在野的为泰党认为，巴育的任期即将在8月届满，并计划在9月就此事向法院提出诉讼。

朱拉隆功大学政治学系学者猜扬（Chaiyan Chaiyaporn）认为，巴育的任期应从2017年颁布宪章时算起，而不是追溯到2014年8月巴育就任首相那一天。

他说，巴育在社会分歧达到顶点、国家陷入政治混乱时任相，泰国当时也在哀悼国王蒲湄蓬的逝世。“国家不处于正常状态，那段时间不应计入首相的任期内。”

素拉猜认为，即便巴育不能继续任相，公民力量党主席兼副首相巴维也可接棒。如果公民力量党在下届大选获得足够议席成为核心政党，巴维可能成为下一任首相。“执政联盟目前没有任何分裂迹象，三位将军——巴育、巴维和内政部长阿努蓬仍然牢牢控制着政府。”

泰国帕尧大学政治与社会科学专家猜扬（Chaiyan Rajchagool）指出，泰国政府的存亡与国会无关，而是取决于武装部队和警察部队的态度。

他说，目前的执政联盟阵容可能会在下届大选后以某种方式重新组合。执政联盟中的第二大党自豪党（Bhumjaithai）和民主党可能仍支持同一批人组政，“如果执政联盟能够保持团结，在（军方任命的）参议院帮助下，他们确实有机会继续执政”。