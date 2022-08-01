日本大使馆要求缅甸释放 拍摄反军政府示威被捕日男子

（仰光法新电）一名日本男子在缅甸最大城市仰光拍摄反军政府示威时被捕，日本要求缅甸立即放人。

缅甸媒体报道称，被捕的是26岁纪录片制作人久保田彻。他星期六（7月30日）在仰光南达贡地区拍摄示威活动时被当局逮捕，之后接受警方问话调查。与他一同被扣留的还有一男一女两名缅甸人。他们似乎是在当局管控游行时没来得及离开。当局没收了他们的相机等设备。

日本驻缅甸大使馆不具名官员说：“我可以证实有一名日本人在仰光被扣留。”日本大使馆目前正在与缅甸当局联系，并采取措施确保男子获释。

大使馆并未透露被捕男子的姓名，也不清楚他是否在示威活动上被捕。

缅甸军方2021年2月发动政变，至今已掌权一年半，民众抗议活动仍在持续。根据当地人权组织，军政府血腥镇压异议分子，导致超过2000人死亡，另有至少1万4000人遭当局扣留。

军政府还逮捕了数名外国人，包括日本籍自由新闻工作者北角裕树。他2021年2月在仰光被缅甸治安当局扣留，军政府在国际舆论压力下于5月将他释放。

军政府也压制当地的新闻自由，除了逮捕一些记者和摄影师，还吊销了独立广播公司的执照。据媒体监督组织Reporting ASEAN的资料，截至2022年3月，缅甸全国仍有48名记者被拘留。