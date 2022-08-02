泰经济虽渐复苏 疫情通胀及加息加深担忧

（曼谷综合电）泰国6月重新开放边境后，熙熙攘攘的上班族、交通堵塞和拥挤的购物中心重回视野，让泰国人重燃经济正在复苏的希望。然而，一些人对可能破坏复苏之路的各种紧迫问题感到担忧，包括通货膨胀率上升、BA.4和BA.5亚型奥密克戎病例激增、加息在即和购买力下降。

《曼谷邮报》报道，泰国通胀率可能在第三季升至7.5％，央行料将结束已持续三年的货币宽松政策，加息对抗通胀。

泰国联昌银行执行副总裁阿蒙特预测，央行8月将加息0.25％，9月和11月也将加息，目前维持在0.5％历史低位的基准利率，今年内可能上调至1.25％。

加息将使中小企业的借贷成本，以及家庭负债加重。阿蒙特说，泰国经济的扩张速度将不可避免地因为利率上升而略微放缓，但如果加息行动按预期进行，相信不会对经济造成负面冲击。

他指出，加息将降低中低收入者的购买力，但国家重新开放将支撑整体购买力，推动经济在下半年复苏。

泰国财政部长阿尔康星期一（8月1日）说，为了缓解能源价格上涨对民生的影响，政府将推出更多援助措施。他也说，经济刺激措施的需要则越来越低，因为消费市场正在持续恢复生气。

全年入境外国游客预测上调至800万人次

财政政策办公室总干事蓬猜指出，旅游业将是下半年推动泰国经济复苏的主要引擎。财政政策办公室将全年入境外国游客人次从4月预测的650万上调至800万，全年私人消费增长预测也上调至4.8％。

泰国酒店业协会会长玛丽萨说，来自印度、中东等潜在市场的旅客增多，以及国内旅游回春，7月份酒店平均住客率估计达40％，8月料进一步增至50％。泰国是率先向国际游客重开大门的国家之一，玛丽萨提醒泰国不可再恢复任何旅游限制措施，以免使游客却步。