推行亚细安一体化行动计划20年 我国助柬埔寨培训政府官员逾1万名

亚细安一体化行动计划在柬埔寨推行20年，新加坡已协助培训超过1万零700名柬埔寨政府官员，分享我国在创新与科技、推动数码转型，以及公共政策与治理等方面的经验。

亚细安领导人在2000年启动亚细安一体化行动计划（Initiative for ASEAN Integration，简称IAI），以支持包括柬埔寨在内的亚细安新成员国的能力建设。

今年适逢新加坡与柬埔寨通过这项计划开展技术合作20周年。到金边出席第55届亚细安外交部长会议的外交部长维文医生，星期二（8月2日）同柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆，一起为柬埔寨—新加坡合作中心主持正式开幕仪式。

维文致辞时说，至今有超过1万零700名柬埔寨官员参加我国的IAI课程，超过1万6600名官员也参加新加坡合作计划（Singapore Cooperation Programme，简称SCP）的课程。

1992年启动的SCP，通过能力建设项目与其他发展中国家分享新加坡经验。新加坡2000年担任亚细安轮值主席国期间也启动IAI，主要为当时发展较慢的四个亚细安成员国，即柬埔寨、老挝、缅甸和越南，提供技术培训方面的协助，缩小成员国之间的发展鸿沟，加速亚细安一体化。包括在这四国设立培训中心。

维文：设柬新合作中心 更全面提供能力建设项目

2018年，新加坡承诺将IAI培训中心升级为新加坡合作中心。其中，柬新合作中心最先在2018年7月投入运作。维文形容，这些中心是新加坡更全面地提供能力建设项目的综合平台。柬新合作中心将新加坡机构和亚细安对话伙伴集合在一起，包括外国发展援助机构，在柬埔寨提供更相关和最新的能力建设项目。

柬新合作中心的数名校友也出席了开幕仪式。维文说，随着两国走出冠病疫情，期待更多柬埔寨官员能回到柬新合作中心，实体参与IAI课程和中心其他项目。“我们也期待与柬埔寨外交与国际合作部合作，通过柬新合作中心进一步扩大技术合作。”

维文说，新柬这几年共同渡过冠病危机，越战越勇，也更有信心能相互支持。他重申，六个月前在金边会见布拉索昆时，两人同意扩大双边合作，尤其是在互联互通、基础设施建设、金融科技和数码经济等领域。

布拉索昆致辞时也代表柬埔寨政府感谢新加坡政府为缩小亚细安发展差距和加深一体化，扮演了主要推动者的角色。

柬埔寨皇家司法职业学院秘书长钱西纳（Chhan Sina，52岁）2006年曾在培训中心修读英语课程，随后在2017年参与由新加坡法官主讲的法庭管理相关课程。

钱西纳说，皇家司法职业学院为刚毕业的法学生和业内专业人士提供课程，他准备将所学到的知识融入课程中，包括新加坡使用的法庭档案系统。“我们希望拓宽学员的视野，让他们了解新加坡如何将法律程序和系统数码化。”

钱西纳也说，和他一起上课的20多人中也有柬埔寨司法部人员，他们有意在省级法院和上诉法院设立类似数码系统，但目前受经验、技术和器材限制。